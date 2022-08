﻿Nach Tierquälerei-Vorwürfen: Polizei durchsucht Schlachterei in Flintbek

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Freitagmorgen eine Landschlachterei in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durchsucht. Der Betrieb steht im Verdacht, gegen Tierschutz- und Lebensmittelrecht verstoßen zu haben.

Flintbek. Die Ermittlungen gegen eine Landschlachterei in Flintbek sind im vollen Gange: Am Freitagmorgen durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft die Räumlichkeiten des Betriebs. Das bestätigte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler auf Anfrage der Kieler Nachrichten. „Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der am Freitag umgesetzt wurde.“

Der Betrieb steht im Verdacht, gegen Tierschutz- und Lebensmittelrecht verstoßen zu haben. Filmaufnahmen des Vereins "Soko Tierschutz" zeigen Tiere, die bei Schlachtungen qualvoll zu Tode kamen. Die vollständigen Videoaufnahmen sind nach Angaben des Vereins auf dem Weg zur Polizei, liegen laut Bieler derzeit aber noch nicht vor.

Flintbek: Ermittlungsbehörden suchten nach Dienst- und Schlachtplänen

„Unabhängig davon benötigen wir Unterlagen, die uns Aufschluss darüber geben, wie viele Personen in dem Betrieb arbeiteten und in welchem Verhältnis sie zueinander standen“, sagt Bieler. Auch Informationen darüber, wann welche Schlachtungen durchgeführt worden sind, seien wichtig.

Bei der Durchsuchung der Schlachterei suchten die Ermittlungsbehörden deswegen unter anderem nach Dienst- und Schlachtplänen, Arbeitsverträgen und Geschäftsbüchern. Zu den Ergebnissen der Durchsuchung konnte die Staatsanwaltschaft am Freitag noch nichts sagen.