Fall Nommensen: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Thomas Nommensen wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Polizei-Interna an einen Journalisten weitergab. In vier der angeklagten 16 Fälle sprach ihn das Gericht allerdings frei.

Kiel/Lübeck. Nachdem der Ex-Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vergangenen Mittwoch am Landgericht Lübeck wegen Geheimnisverrats zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Kiel nun Revision eingelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Insbesondere die Gründe für die vier Freisprüche haben die Staatsanwaltschaft bei der mündlichen Urteilsverkündung nicht überzeugt“, sagt Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Daher habe man fristwahrend innerhalb einer Woche die Revision eingelegt. Nun warte die Staatsanwaltschaft auf die schriftliche Urteilsbegründung, um die Argumentation der Kammer zu den Freisprüchen zu prüfen.

Richter verurteilte Nommensen zu Geldstrafe, Staatsanwaltschaft wollte Bewährungsstrafe

Dem früheren Vize-Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Thomas Nommensen war vorgeworfen worden, in 16 Fällen Dienst- und Privatgeheimnisse an einen Journalisten der Kieler Nachrichten durchgestochen zu haben. Dabei ging es genauso um Teile des Buß-Berichts zur Rocker-Affäre in der Landespolizei wie um Informationen über einen Attentat auf einen Bus in Lübeck oder einen Polizeischüler, der durch Nazi-Devotionalien auffällig geworden war. Nommensen hatte im Prozess gestanden, Interna an den Polizeireporter weitergegeben zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In vier der 16 angeklagten Fällen sprach ihn Richter Klaus Grammann frei – unter anderem, weil er durch den Verrat der Interna nicht immer wichtige öffentliche Interessen gefährdet habe. Das Gericht verurteilte Nommensen zu einer Geldstrafe von 330 Tagessätzen zu je 40 Euro, von denen wegen Verzögerungen im Verfahren bereits 30 Tagessätze als vollstreckt gelten. Das heißt, insgesamt muss der Angeklagte 12.000 Euro zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine deutliche höhere Strafe gefordert – nämlich eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Das hätte für Nommensen den Verlust seines Beamtenstatus bedeutet. Sein Verteidiger Michael Gubitz hatte dagegen nur auf eine Gesamtstrafe von maximal 180 Tagessätzen plädiert.

Nommensens berufliche Zukunft ist noch ungewiss. Seit Dezember 2019 ist er vom Dienst suspendiert, gegen ihn läuft noch ein Disziplinarverfahren. Die Prognose für seinen Verbleib in der Landespolizei nannte Grammann jedoch schlecht.