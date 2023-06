Nach verdeckten Ermittlungen in SH: Rumänische Diebesbande festgenommen

Kiel/Rendsburg. Nach verdeckten Ermittlungen konnten in Kiel zwei Männer festgenommen werden, die laut Polizei im Verdacht stehen, einer rumänischen Diebesbande anzugehören. Die aus vier Männern und einer Frau bestehende Gruppierung steht im Verdacht, in 68 Taten einen Gesamtschaden von rund 18 500 Euro erbeutet und nach Rumänien verschoben zu haben.

Seit März führten die Kriminalpolizei Rendsburg und die Staatsanwaltschaft Kiel umfangreiche Ermittlungen gegen vier Männer und eine Frau. Sie sollen sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben, die vor allem Kaffee, aber auch Drogerieartikel, Lebensmittel und Werkzeuge aus verschiedenen Supermärkten in Schleswig-Holstein gestohlen haben soll. Nach Angaben der Polizei sollen die Tatverdächtigen die Waren nach Rumänien gebracht und dort über das Internet verkauft haben.

Schaden von rund 18 500 Euro durch Diebesbande in Schleswig-Holstein

Durch die aufwändigen verdeckten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die Tatverdächtigen für 68 Taten mit einem Gesamtschaden von rund 18 500 Euro, so die Polizei.

Am Dienstag, 27. Juni, konnten zwei Männer in Kiel festgenommen werden, nachdem gegen die Tatverdächtigen Haftbefehle erlassen worden waren. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei weiteres versandfertiges Diebesgut gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden in Absprache mit den rumänischen Behörden aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Rumänien festgenommen und befinden sich derzeit in Auslieferungshaft.

