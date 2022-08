﻿Nach Vorwürfen: NDR-Chefredakteur von seinen Aufgaben entbunden

Die Redaktion des NDR in Kiel steht vor einem Scherbenhaufen. Nach den schweren Vorwürfen wurden Chefredakteur und Politikchefin von ihren Aufgaben entbunden, berichtet der Branchendienst „Übermedien“.

Kiel. Die Krise des NDR in Kiel weitet sich aus. Als Reaktion auf die schweren Vorwürfe, die das Landesfunkhaus seit Tagen erschüttern, haben sich nun Chefredakteur und Politikchefin vorerst zurückgezogen.

Der Direktor des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormählen, teilte am Mittwoch in einem Statement mit: „Norbert Lorentzen und Julia Stein haben mich am heutigen Nachmittag gebeten, sie bis auf weiteres von ihren bisherigen Aufgaben im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein zu entbinden. Ich habe ihrem Wunsch entsprochen und mich bei ihnen für diesen Schritt bedankt.“ Thormählen ergänzte: „Ich möchte der guten Ordnung halber daran erinnern, dass die Unschuldsvermutung gilt.“ Lorentzen ist Chefredakteur des NDR für Schleswig-Holstein, Stein ist dort für die Politik-Berichterstattung verantwortlich.

Chefredakteur und Politikchefin im Mittelpunkt der Kritik

Beide standen im Mittelpunkt der Kritik, die in einem Abschlussbericht des internen Redaktionsausschusses enthalten war. Insgesamt neun Mitarbeiter hatten sich an das Kontrollgremium gewandt und sich über Einflussnahme auf die politische Berichterstattung beklagt. Insgesamt wird der Redaktion zu viel Nähe zur Macht vorgeworfen. Es gebe eine Art „politischen Filter“. Der NDR wies die Vorwürfe zurück.

Nachdem es zunächst nur um den Fall des zurückgetretenen Innenministers Hans-Joachim Grote ging, kamen in den vergangenen Tagen immer mehr Details ans Licht. Der Landesrundfunkrat hat eine umfassende Prüfung angekündigt.