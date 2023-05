﻿Mein Nachbar, der Mörder: Wie eine Familie aus dem Kreis Segeberg unter Terror leidet

Schleswig-Holstein. Endlich wird es Frühling. Christiane Knutzen* sitzt im Garten ihres frisch bezogenen Traumhauses und will die ersten Sonnenstrahlen des Jahres genießen. Plötzlich hört sie vom Nachbargrundstück laute Stimmen. „Ich mach’ euch fertig!“, brüllt ein Mann. Es ist der drahtige Rentner von gegenüber. „Ich mach’ euch fertig!“, wiederholt er immer wieder und hebt dabei drohend seine Heckenschere. Ziel seiner Attacke ist ein Nachbar auf der anderen Seite. Christiane Knutzen ist entsetzt: Was ist in dieser Nachbarschaft los? In diesem Moment ahnt sie noch nicht, dass sie in einen Albtraum geraten ist.

Umzug in das Dorf: „Ich weiß noch, wie glücklich wir waren“

Auf halber Strecke zwischen Hamburg und Kiel steht das blaue Holzhaus der Knutzens, in idyllischer Lage, naturnah und ruhig. Seit 2017 wohnt die fünfköpfige Familie hier. Als sie das Haus bei einem Immobilienportal entdecken, schlagen sie sofort zu. Christiane kommt aus der Gegend, arbeitet hier als Hebamme, und auch ihr Mann Simon, der Polizist ist, hat es nicht weit zu seiner Arbeitsstelle.

Für die Familie sei die Immobilie ein Glücksgriff gewesen, sagt der dreifache Vater. Das Haus liegt in einem beschaulichen Dorf, aber trotzdem dicht genug an der Stadt, um alles Wichtige schnell zu erreichen. „Ich weiß noch, wie glücklich wir waren – alle unsere Träume waren in Erfüllung gegangen“, sagt Simon.

Böse Überraschung nach dem Einzug – Streitigkeiten in der Nachbarschaft

Aber schon in den Wochen nach dem Einzug häufen sich skurrile Ereignisse, die erste Schatten auf das Bild des friedlichen Dorflebens werfen. Als die Knutzens beispielsweise mit einem Ehepaar aus ihrer Straße ins Gespräch kommen, erzählen diese, wie der 83-jährige Mann von gegenüber ihnen das Leben zur Hölle macht. „Die beiden berichteten uns von heftigen Streitigkeiten mit dem Rentner“, so der Familienvater. „Er soll sie und auch unsere Vorbesitzer bedroht haben, die letztendlich deshalb ausgezogen seien.“

Die Knutzens fallen aus allen Wolken. In den Gesprächen mit den Verkäufern ihres Hauses war keine Rede von Problemen mit dem älteren Mann von gegenüber gewesen. Aber die neuen Bekannten lüften noch ein weiteres Geheimnis: Der 83-Jährige ist ein verurteilter Doppelmörder.

Brutaler Doppelmord: Nachbar tötete Geliebte und Sohn

Tatsächlich machte der Fall des Malergesellen in den Sechzigerjahren bundesweit Schlagzeilen. Es ging dabei um den Mord an einer jungen Mutter und ihrem acht Monate alten Sohn. Beide waren auf brutale Weise getötet worden. Schon einen Tag nach der Tat wurde der 24-jährige Geliebte der Frau, zugleich Vater des Kindes, unter Mordverdacht festgenommen. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass sie den Mann monatelang erpresst und immer wieder kompromittiert hatte.

Berichten von damals zufolge hatte die Frau den Gesellen vor Kunden seines Arbeitgebers schlecht gemacht, Geld gefordert, das uneheliche Kind herumgezeigt und mit täglichen Anrufen ihn und seine Eltern terrorisiert. „Was ihm in einem Augenblick als die einzige Lösung erschien, erscheint heute als die einzige Lösung, die keine war“, schrieb damals ein Gerichtsreporter des „Spiegel“ über den tödlichen Ausgang des Dramas.

In seinem Geständnis nach der Festnahme gab der Malergeselle an, die Frau erdrosselt und den gemeinsamen Sohn erwürgt zu haben. Doch was anschließend passierte, konnte weder das Schwurgericht noch die Öffentlichkeit verstehen. Obwohl alle Beweise gegen ihn sprachen, widerrief der Verdächtige sein Geständnis – und schob die Schuld einem erfundenen Algerier zu. Nach mehrtägiger Verhandlung verurteilte ein Hamburger Schwurgericht den Mann wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Haftstrafe.

Neuanfang in Dorf zwischen Hamburg und Kiel misslingt

Ende der 90er-Jahre hat der Malergeselle seine Strafe abgesessen und zieht in ein Einfamilienhaus zwischen Hamburg und Kiel – in dem Dorf, das sich später auch die Knutzens aussuchen. Wollte er hier, wo niemand seine Geschichte kennt, die dunkle Vergangenheit hinter sich lassen und sich ein neues Leben in der Gesellschaft aufbauen? Glaubt man dem, was sich die Dorfbewohner erzählen, bleibt er ein Außenseiter, der immer wieder Familien zu schaffen macht.

Familie Knutzen beschließt zunächst, sich aus den Streitigkeiten einfach rauszuhalten. Selbst die Tatsache, dass der Rentner im Haus gegenüber ein verurteilter Mörder ist, schiebt das Paar beiseite. „Wir dachten damals: Er ist ein alter Mann, hat seine Strafe abgesessen und somit eine zweite Chance verdient“, schildert Simon Knutzen.

Nach Vorfall mit der Heckenschere will Familie Knutzen wieder ausziehen

Dann beobachtet seine Frau die Auseinandersetzung mit der Heckenschere. Und die Familie, die gerade mal ein halbes Jahr zuvor eingezogen ist, hat zum ersten Mal Angst. Angst davor, wie es mit dem 83-Jährigen weitergehen soll, der auf der anderen Seite des Zaunes wütet. Als kurz darauf die nächsten Nachbarn wegziehen, weil sie die Auseinandersetzungen nicht mehr ertragen, wollen auch die Knutzens die Reißleine ziehen. Sie versuchen, den Hauskauf rückabzuwickeln – immerhin haben die Vorbesitzer sie mit keiner Silbe vor der Situation vor Ort gewarnt, argumentieren sie. Die Hausverkäufer lehnen dies jedoch ab, und nach mehr als einem Jahr Zwist gibt ein Gericht ihnen schließlich recht – Familie Knutzen bleibt auf ihrem Haus mit dem unliebsamen Nachbarn sitzen.

„Uns blieb nichts anderes übrig, als das Beste aus der Situation zu machen“, sagt Simon Knutzen. „Füße stillhalten und hoffen, dass er uns in Ruhe lässt.“ Eine Zeit lang geht das auch gut. Doch dann kommt der Tag, an dem der Nachbar die Familie direkt in den Fokus nimmt. „Er stand vor unserem Garten und hat unsere Kinder angesprochen“, schildert der Polizist. Der Rentner habe den Kindern gesagt, dass ihre Eltern in ein tiefes Loch fallen sollen. Seither beobachte der Nachbar tagein, tagaus vom Zaun oder seinem Garagendach aus, was die fünfköpfige Familie gerade macht. „Sobald wir draußen sind, beginnt er ununterbrochen komische Geräusche zu machen, uns zu bedrohen, oder er deutet mit den Fingern obszöne Gesten an“, sagt Simon Knutzen.

Nachbarschaftsterror: Anzeigen bei der Polizei helfen der Familie nicht

Die Familie versucht, mit allen Mitteln gegen die Belästigungen vorzugehen, aber weder ein persönliches Gespräch mit dem Rentner noch Anzeigen bei der Polizei helfen. Das Problem: Da es sich bis dato um rein verbale Gewalt gehandelt hat, können sie mit einer Anzeige nichts erwirken. Mit der Zeit dringt der Nachbarn immer tiefer in das Privatleben der Knutzens ein. Der Rentner späht seine Nachbarn offenbar so gründlich aus, dass er präzise weiß, wann jemand zu Hause ist, wer wann geht und wer wann kommt. „Er kennt unseren ganzen Tagesablauf und hat meinen Sohn sogar auf dem Weg zum Tischtennis abgefangen“, sagt Simon Knutzen.

Familie dokumentiert Verstöße – und erwirkt Gewaltschutzanordnung

Anfang 2021 hält die Familie den Psychoterror nicht mehr aus und berät sich mit einem Anwalt. Er empfiehlt ihnen, fortan Beweise für die Belästigungen zu sammeln. Auch wenn diese nicht für eine Anzeige reichen, könne man damit vielleicht eine Gewaltschutzanordnung durchsetzen. Diese kann bei körperlicher oder physischer Gewalt erlassen werden und ordnet beispielsweise an, dass der Täter sich dem Betroffenen nicht weiter als bis zu einer bestimmten Distanz nähern darf.

Von einem normalen Alltag kann nun keine Rede mehr sein. Wann immer ein Familienmitglied in den Garten geht oder nach Hause kommt, ist für alle Fälle das Smartphone gezückt. In einem großen blauen Aktenordner dokumentieren die Eltern die Übergriffe des Rentners. Und haben Erfolg: Im April 2021 erwirken sie vor Gericht tatsächlich eine Gewaltschutzanordnung. Sie gilt zunächst jedoch nur für den Familienvater, da sich der Großteil der dokumentierten Drohungen gegen ihn richtet.

Psychoterror belastet das Familienleben immens

Doch selbst für Simon Knutzen ist der gerichtliche Beschluss keine große Hilfe. Immer wieder verstößt der 83-Jährige gegen die Auflagen und belästigt die Familie. „Einmal hat er mich sogar angezeigt, weil ich ihn angeblich vom Gartenzaun als Kinderschänder beschimpft hätte“, sagt Knutzen. Glücklicherweise können mehrere Zeugen bestätigen, dass sich der 38-Jährige zu dem angegebenen Zeitpunkt gar nicht zu Hause aufhielt. Das Amtsgericht verurteilt den Doppelmörder wegen der Verstöße gegen die Gewaltschutzanordnung zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 3000 Euro, zudem muss er die Prozesskosten tragen.

Trotzdem belasten diese Ereignisse die ganze Familie zunehmend, insbesondere die Kinder. Plötzlich spielt es doch eine Rolle, dass der Nachbar zwei Menschen getötet hat. „Langsam macht mich dieser Terror einfach fertig“, gesteht der Familienvater und spricht dann den Gedanken aus, der ihn so quält: „Wenn du schon einmal jemanden umgebracht hast, wer weiß, ob du es nicht noch mal tun würdest?“

Dauerkonflikt eskaliert Anfang 2023: Rentner geht auf Familienvater los

Am 18. Januar 2023 eskaliert der Dauerkonflikt. Simon Knutzen schildert, wie er spätabends zu einer Gassi-Runde mit seiner Hündin aufbricht. Als er aus der Tür tritt, sieht er den Rentner an der Straßenecke stehen und Fotos von ihrem Haus schießen. „Ich wollte ihn zur Rede stellen und fragen, was das soll“, sagt der Polizist. In dem Moment habe sich sein Nachbar umgedreht und ihm ohne zu zögern Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Dann ist alles schwarz. Der Polizist kann nichts mehr sehen, kaum atmen. Glücklicherweise kommen ihm Nachbarn zu Hilfe. „Ich habe plötzlich Schreie gehört, aus dem Fenster geguckt und gesehen, wie der Rentner auf Simon losgegangen ist“, sagt eine Anwohnerin. Mithilfe seiner Nachbarn kann der 38-Jährige den Angreifer überwältigen und festhalten, bis die Kollegen von der Polizei vor Ort sind. Simon Knutzen erstattet Anzeige wegen Körperverletzung.

Polizeidirektion Segeberg ermittelt in mehreren Strafverfahren

Ob die Attacke ausreicht, um wirksamere Maßnahmen als die Gewaltschutzanordnung zu rechtfertigen, ist noch offen. Zu einem Prozess ist es bislang noch nicht gekommen. Auf Nachfrage der Kieler Nachrichten bestätigt die Polizei, dass wegen des Nachbarschaftsstreits in mehreren Strafverfahren ermittelt wird. Details werden unter Verweis auf Datenschutz nicht genannt. Auch der mutmaßliche Täter möchte sich zu den Vorfällen nicht äußern. Der Anwalt des 83-Jährigen wies mehrfach Kontaktaufnahmen der Redaktion ab.

Neben den Knutzens hat mittlerweile auch eine weitere Nachbarin Anzeige erstattet, da der Rentner nachts mehrfach unbefugt ihr Grundstück betreten habe. Entspannung ist also nicht in Sicht. Selbst die Opferhilfe Weißer Ring habe ihnen geraten, aus dem Dorf wegzuziehen, sagen die Knutzens. Doch obwohl sie mit den Nerven am Ende sind, wollen sie noch nicht aufgeben und den Mann von nebenan siegen lassen. Außerdem machen sie sich keine Illusionen, ihr Haus verkaufen zu können, wenn Interessenten erfahren, was sie dort erwarten würde.

So zu handeln wie die Vorbesitzer und die Probleme potenziellen Käufern einfach zu verschweigen, kann sich die Familie aber auch nicht vorstellen. „Hier können wir doch niemanden einziehen lassen“, sagt Simon Knutzen. „Dann sind wir zwar weg, aber er sucht sich ein neues Opfer.“

*Alle Namen geändert

