Das nennt man klare Abfuhr: Die CDU im Landtag Schleswig-Holstein hat am Freitag Vorschläge der SPD für ein landesweites 30-Euro-Ticket komplett zurückgewiesen. Grund seien die hohen Kosten für den öffentlichen Haushalt.

Kiel. Die CDU-Landtagsfraktion hat Forderungen der SPD nach einem 30-Euro-Ticket scharf zurückgewiesen. Der Vorschlag von Oppositionsführer Thomas Losse-Müller sei „unseriös“, sagte am Freitag der verkehrspolitische Sprecher Lukas Kilian. Losse-Müller hatte sich im Interview mit den Kieler Nachrichten für eine Nachfolgelösung des Ende August auslaufenden 9-Euro-Tickets stark gemacht und eine Monatsfahrkarte zum Preis von 30 Euro vorgeschlagen, die sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Hamburg gilt. Land und Bund sollten sich die anfallenden Kosten jeweils zur Hälfte teilen. Es gehe um eine historische Chance auf dem Weg zur Verkehrswende.

