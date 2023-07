Erinnerungen an Heide Simonis: Eine Frau, die Geschichte schrieb

Kiel. Heide Simonis hat sich über ihr Vermächtnis keine Illusionen gemacht. „Auf meinem Grabstein wird stehen, dass ich die erste Ministerpräsidentin in Deutschland war“, erklärte sie schon vor rund 20 Jahren. Typisch Simonis. Typisch Heide, die dafür bekannt war, dass sie kein Blatt vor den Mund nahm. Nun ist die ehemalige Regierungschefin Schleswig-Holsteins im Alter von 80 Jahren gestorben.

Sie war nicht nur die erste Frau im Männer-Club der Ministerpräsidenten. Sie regierte Schleswig-Holstein auch so lange, wie bislang keiner vor und keiner nach ihr. Auf die Frage, ob es nicht ein besonderes Gefühl war, am 19. Mai 1993 zur ersten Ministerpräsidentin Deutschlands gewählt zu werden, antwortete sie vor einigen Jahren wie immer ganz direkt: „Eigentlich nicht, aber da alle sagten, das wäre so, musste ich es ja glauben. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken.“

Simonis war Türöffnerin für Frauen, doch zunächst gegen eine Quote

In Erinnerung bleibt Heide Simonis nicht nur als Türöffnerin für Frauen in der Politik und damit als faktische Feministin. Denn eine echte Frauenrechtlerin war die gebürtige Rheinländerin gar nicht. Sie war zunächst gegen eine Frauenquote und stolz darauf, in nächtliche Sitzungen Männer über den Tisch gezogen und machmal auch unter denselben getrunken zu haben. „Sie war eigentlich ein Übermann“, berichtet eine Wegbegleiterin.

Bekannter sind andere liebenswerte Macken. Die Ministerpräsidentin mochte Hüte sowie Schmuck und brachte damit so manchen männlichen Journalisten ins Schwitzen, der von seiner Redaktion nach der Anzahl der Ringe an den Fingern der Landesmutter gefragt wurde. Meist waren es mehr als zehn Ringe. Hörfunk-Journalisten haderten unterdessen damit, dass „Häuptling flinke Zunge“ ohne Punkt und Komma sprach, in einem Satz schon den nächsten begann und so am Ende oft keine sendefähigen „O-Töne“ entstanden.

Wie Simonis zwei Minister vor die Tür setzte

Mit Kritik tat sich Simonis schwer. Journalisten wurden nach kritischen Berichten schon mal wochenlang ignoriert. Manche Minister traf es schlimmer. Als frisch gewählte Regierungschefin setzte sie erst Wirtschaftsminister Uwe Thomas (SPD) vor die Tür, weil sie in der Frage der Zukunft der damaligen Landesbank über Kreuz lagen. Später musste Wirtschaftsminister Peer Steinbrück (SPD) gehen, weil er den Regierungsstil („Klein-Klein auf Pepita-Niveau“) kritisiert hatte. Im Landeshaus wusste damals jeder, wen Steinbrück meinte. Simonis trug gern Kostüme mit dem Karomuster Pepita.

Unvergessen ist ein Wutausbruch der Ministerpräsidentin. In Gästehaus der Regierung, wo SPD und Grüne sich im Koalitionsausschuss verhakt hatten, wartete Simonis mit einer Service-Mitarbeiterin am Fuß der Treppe und warf einigen Grünen lautstark vor, mit ihrem Gezicke einfachen Mitarbeitern den Feierabend zu versauen.

Auch sonst war Simonis volksnah. Sie mochte Musik von Mozart, Bilder von Nolde, quiltete gern, liebte das Stöbern auf Flohmärkten und war eine leidenschaftliche Sammlerin von Kaffeekannen.

Simonis musste zwei Schicksalsschläge verkraften

Das Schicksal meinte es nicht gut mit Heide Simonis – und das in doppelter Hinsicht. Politisch endete ihre Karriere abrupt 2005, als die Ministerpräsidentin in vier Wahlgängen im Landtag nicht im Amt bestätigt wurde. Nur sieben Jahre später kam der gesundheitliche Tiefschlag. Bei der Powerfrau wurde Parkinson diagnostiziert. Sie kämpfte gegen die Krankheit („Ich habe mit Herrn Parkinson noch eine Rechnung offen“), konnte aber nicht gewinnen. Erst kam der Rollstuhl, dann das Bett und die Pflegerin. An ihrem 80. Geburtstag Anfang Juli war sie schon zu schwach, um am Empfang zu ihren Ehren teilzunehmen.

Klar ist, dass Simonis sich selbst unterschätzt hat. Sie ist weit mehr als Deutschlands erste Regierungschefin. Sie hat Schleswig-Holstein länger regiert als alle Männer und hat ihre Amtskollegen in den Schatten gestellt. In einer Umfrage kürten die Schleswig-Holsteiner vor Jahren die Ehrenbürgerin Heide Simonis zur beliebtesten Ministerpräsidentin.

