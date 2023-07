Laut Zahlen der Verkehrsgesellschaft Nah.SH sind fast elf Prozent der Züge in Schleswig-Holstein unpünktlich. Auf den einzelnen Strecken gibt es jedoch große Unterschiede. Wo müssen Fahrgäste besonders lange warten?

Lübeck. Mehr als jeder zehnte Zug in Schleswig-Holstein ist unpünktlich. Das zeigen aktuelle Zahlen des Nahverkehrsverbundes Nah.SH. Demnach waren im ersten Halbjahr 2023 im Schnitt nur 88,8 Prozent der Züge rechtzeitig am Bahnhof. Im Vergleich zum Vorjahr (90,5 Prozent) hat sich der Norden verschlechtert. Aber auch im Bundesvergleich schnitt Schleswig-Holstein unterdurchschnittlich ab: Der Regionalverkehr der Bahn kam im Juni auf 90,9 Prozent Pünktlichkeit. Besonders viel Geduld brauchten Reisende im Fernverkehr mit einer bundesweiten Quote von 63,5 Prozent. Als unpünktlich gilt ein Zug, wenn er mehr als fünf Minuten verspätet ist.