Nahe Hindeburgdamm: Picknick löst Bundespolizeieinsatz aus

Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog. Ein geplantes Picknick in der Nähe des Bahndammes nach Sylt hat am Pfingstmontag einen Einsatz der Bundespolizei im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog (Kreis Nordfriesland) ausgelöst. Der Lokführer eines Autozuges hatte im Bereich des Dammes Personen gesehen und die Beamten informiert, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Eine entsandte Streife habe auf einer Wiese eine Familie angetroffen, die auf Radtour war und ein Picknick machte. Die Familie war über die Einfriedung des Hindenburgdammes geklettert und hatte dort eine Decke ausgebreitet. Die Bundespolizisten haben demnach die Pfingstausflüger, die sich offensichtlich nichts beim Übersteigen des Gatters gedacht haben, daraufhin auf die Gefahren beim Aufenthalt in Gleisnähe hingewiesen.

