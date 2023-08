Sternfahrt am Sonnabend gegen den Nationalpark Ostsee

Gelting.  Die Gegner eines Nationalparks Ostsee planen eine weitere bunte Protestaktion. Mit einer Sternfahrt in der Geltinger Bucht wollen sie am Sonnabend ab 13 Uhr gegen die Pläne für ein großes Meeresschutzgebiet in der Ostsee demonstrieren. Hinter der Aktion stehen neben Wassersportlern auch die großen Verbände der Bauern, Fischer, Sportfischer sowie der Segler.

Nationalpark kann Probleme nicht lösen

„Wir können nicht erkennen, dass die Errichtung eines Nationalparks nennenswerte positive Veränderungen in Bezug auf die wesentlichen Probleme der Ostsee hat“, sagte Hans Köster, der Umweltexperte des Segler-Verbandes Schleswig-Holstein. Als Hauptprobleme des Binnenmeeres nannte er den Temperaturanstieg samt des Sauerstoffmangels, den Schadstoffeintrag von Land sowie die Munitionsaltlasten, die seit Jahrzehnten auf dem Meeresboden verrotten.

„Der Segelsport“, so Köster, „ist in Schleswig-Holstein Breitensport und wird an den Küsten wie im Binnenland aktiv von über 30 000 in Vereinen organisierten Seglerinnen und Seglern jeden Alters betrieben.“ Die Segler setzten sich bereits jetzt für den Erhalt und den Schutz ihrer Gewässer und gewässernahen Uferzonen ein.

Keine Segelverbote im Nationalpark

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hatte mehrfach versichert, dass selbst die Kernzonen eines Nationalparks besegelt werden dürften. Denkbar wären allenfalls lokale Ankerverbote, um etwa Seegraswiesen zu schützen. Ende Juni hatte es bereits eine Protestfahrt gegen einen Nationalpark gegeben. An dem Törn vor Fehmarn beteiligten sich rund 300 Schiffe.

KN