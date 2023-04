﻿FDP in Schleswig-Holstein will Nationalpark Ostsee verhindern

Kiel. Die Kritiker des geplanten Nationalparks Ostsee bekommen politische Rückendeckung. Die FDP beantragt im Landtag, den Zustand der Ostsee „ohne zusätzliche Einschränkungen“ zu verbessern, und zwar durch eine Bergung der Weltkriegsmunition vom Meeresgrund.

„Die FDP lehnt einen Nationalpark mit pauschalen Verboten ab“, bekräftigt Fraktionsmanager Oliver Kumbartzky. „Für uns ist es beispielsweise keine Option, ganze Küstenabschnitte für den Tourismus zu sperren, sondern man muss über Maßnahmen sprechen, die einen sanften Tourismus ermöglichen.“ Gleiches gelte für Angler, Fischer, Freizeitsportler und alle anderen Interessengruppen.

Mit dem Antrag, der im Mai im Parlament diskutiert werden soll, bringt die FDP die schwarz-grüne Regierungskoalition in Bedrängnis. Die Grünen unterstützen die Park-Pläne ihres Umweltministers Tobias Goldschmidt , während die CDU mehr als skeptisch ist. Die Union möchte die Ostsee nur im Einvernehmen mit den Menschen besser schützen und im Fall von Protesten die Pläne für einen Nationalpark auf Eis legen.

FDP: „Grüne Symbolpolitik rettet die Ostsee nicht“

„Erste Absetzbewegungen der CDU sind bereits öffentlich erkennbar“, berichtet Kumbartzky. Auch die CDU merke langsam, dass die von den Grünen angezettelte Nationalpark-Diskussion die ganze Region verunsichere und von den eigentlich wichtigen Aufgaben ablenke. „Grüne Symbolpolitik rettet die Ostsee nicht.“

Die FDP stellt sich damit an die Spitze einer sich formierenden Protestbewegung aus Wassersportlern, Fischern, Landwirten und einigen Urlaubsorten an der Ostsee. Goldschmidt bleibt bisher gelassen und weist stets darauf hin, dass die Debatte über die Kulisse des Parks und mögliche Einschränkungen in den nächsten Monaten zunächst in Fach-Arbeitsgruppen geführt wird. Ein Gesamtergebnis soll erst Ende des Jahres vorliegen.

Unabhängig davon greift die FDP in ihrem Antrag eine weitere Forderung der Park-Kritiker auf, nämlich eine schnelle Bergung der Munitionsaltlasten in der Ostsee. Bei Goldschmidt stößt das auf offene Ohren. Er lobte, dass der Bund erstmals Millionen für die Bergung der Weltkriegsreste bereitstelle und die Aktion Anfang 2025 starten solle.

So viel Munition verrottet in der Ostsee

Das Großreinemachen in der Ostsee dürfte sich allerdings über Jahrzehnte hinziehen und viele Millionen Euro kosten. Experten gehen davon aus, dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs allein in der Ostsee rund 300 000 Tonnen konventionelle Munition versenkt wurden.

Die Bomben, Minen und Granaten rosten langsam durch und setzen dabei laut Umweltbundesamt Schadstoffe frei, die als krebserregend und erbgutverändernd gelten und sich in Muscheln oder Fischen anreichern könnten. Besonders tückisch sind Überbleibsel aus Phosphor-Brandbomben. Insbesondere an Stränden in Mecklenburg-Vorpommern werden immer wieder Brocken weißen Phosphors angespült. Sie sehen wie Bernstein aus, entzünden sich aber an der Luft und verbrennen dann mit bis zu 1300 Grad.

In der Ostsee rotten zudem etwa 5000 Tonnen chemische Munition vor sich hin. Die Kampfstoffe werden meist vom Wasser so stark verdünnt, dass von ihnen keine akute Gefahr ausgeht. Ausnahme ist zähes Lost (Senfgas). Einige Brocken des stark ätzenden Mittels landeten schon in Fischernetzen.