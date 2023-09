﻿Nationalpark Ostsee: Günther und die CDU wollen Projekt vorzeitig kippen

Gerade waren die Wogen geglättet, da brüskiert die CDU ihre Koalitionspartner von den Grünen erneut: Nach massiven Protesten gegen den Nationalpark Ostsee soll das Projekt vorzeitig abgeblasen werden – ausdrücklich mit Unterstützung des Parteichefs Daniel Günther. Zerbricht daran die Koalition?

Kiel. Ein erneuter Streit um Grundsatzfragen bringt die schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein ins Wanken. Nach der mühsam errungenen Einigung zur Asylpolitik am Montag geht es diesmal um den Nationalpark Ostsee: Wie am Mittwoch bekannt wurde, will die CDU das Lieblingsprojekt der Grünen vorzeitig stoppen. Zum Landesparteitag der CDU in Neumünster Anfang Oktober liegt ein entsprechender Antrag vor, den neben den Kreisverbänden Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Flensburg auch der Landesvorstand mit Ministerpräsident Daniel Günther an der Spitze unterzeichnet hat.