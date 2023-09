Ist ein Nationalpark die richtige Medikation für die Patientin Ostsee? Das Kieler Umweltministerium sagt Ja. Die Gegner sagen Nein – und bekommen Rückenwind durch Aussagen der Ostsee-Experten vom Thünen-Institut.

Kiel/Rostock/Ostholstein. Ein Nationalpark Ostsee kann den schlechten Zustand der Ostsee verbessern. So lautet das zentrale Argument des grünen Umweltministers Tobias Goldschmidt, der das vor allem in Ostholstein umstrittene Projekt auch nach dem Nein des Koalitionspartners CDU weiter vorantreiben will. Eine aktuelle fachliche Bewertung des Thünen-Instituts für Ostseefischerei stellt die Maxime aus Kiel jetzt infrage. Der Effekt eines Fischereiverbots in Nullnutzungszonen sei nicht nur kaum nennenswert. Auch insgesamt wird die Sinnhaftigkeit des Vorhabens bezweifelt.