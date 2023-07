﻿Nationalpark Ostsee: Umweltverbände stehen hinter Goldschmidts Plänen

Kiel. Nach viel Kritik an einem Nationalpark Ostsee hat Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) etwas Beifall eingeheimst. Nach einem Gespräch mit dem BUND am Tiessenkai in Kiel-Holtenau lobte der Öko-Verband am Donnerstag wie erwartet die Pläne für ein Meeresschutzgebiet von der Flensburger Förde bis vor die Tore Lübecks.

„Wir begrüßen es sehr, wenn es zur Ausweisung eines Nationalparks kommt“, sagte der BUND-Landesvorsitzende Dietmar Ulbrich. Ein solcher Park biete viele Chancen. Beispiel Fischerei: Wenn man einige Bereiche der Ostsee „in Ruhe lässt“, könnten sich die Bestände erholen. „Ich wünsche mir, dass sich Ministerpräsident Daniel Günther und die gesamte Regierung hinter das Projekt stellen.“

Breiter Widerstand gegen Nationalpark Ostsee

Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist fraglich. In den vergangenen Wochen hatten Bauern, Fischer, Wassersportler und die Urlaubsbranche einen Nationalpark teils kategorisch abgelehnt. Am Wochenende hatte es im Fehmarnsund eine große Protestfahrt gegeben.

Nationalpark Ostsee: „Nicht alle sind dagegen“

Goldschmidt versuchte, den Widerstand wegzulächeln. Selbst die härtesten Kritiker hätten sich für einen besseren Schutz der Ostsee ausgesprochen, freute sich der Grüne. Umstritten sei nur das Instrument Nationalpark. „Und da ist es auch nicht so, dass alle dagegen sind“, meinte Goldschmidt. „Ich danke den Naturschützern, dass sie die Stimme der Ostsee sind.“

Mit den Naturschützern meinte der Minister nicht nur den BUND mit seinen rund 11 000 Mitgliedern, sondern auch den Naturschutzbund mit fast 20 000 Mitstreitern. Der Nabu wirbt ebenfalls dafür, in Schleswig-Holstein nach dem Nationalpark Wattenmeer einen Ostsee-Park einzurichten.

Alternative: Schutzgebiete strenger regeln

Auf Nachfrage stellte der Minister zunächst klar, dass für ihn ein flächendeckender Nationalpark die beste Schutzmaßnahme sei, ließ sich dann aber eine Alternative entlocken. So könnte das Land den Flickenteppich von Natur- und EU-Schutzgebieten in und an der Ostsee wesentlich strenger schützen. „Da sehe ich noch Luft nach oben.“ Hintergrund: Die Verordnungen für die Schutzgebiete gelten als sehr moderat. Sie waren einst von Umweltminister Robert Habeck (Grüne), der ein Faible für die Fischerei hatte, in Kraft gesetzt worden.

Goldschmidt: Nationalpark ist Super-Mittel

Am Ende ließ Goldschmidt aber keinen Zweifel über sein Ziel. „Ich bin überzeugt, dass ein Nationalpark ein Super-Mittel ist, um die Ostsee besser zu schützen.“ Das gelte auch für die Zukunft. So könnte ein Park das Meer vor einer Industrialisierung etwa durch Offshore-Windparks oder den Abbau von Rohstoffen bewahren. Konkrete Anträge lägen dem Ministerium hierzu zwar nicht vor, räumte Goldschmidt ein. Aber: „Es gibt immer wieder solche Ideen.“ BUND-Chef Ulbrich nickte.

Klar ist, dass es für den Minister nach dem BUND-Wohlfühltermin ruppiger wird. In der kommenden Woche wollen Segler, Kiter, Surfer und andere Wassersportler im Rahmen des offiziellen Anhörungsverfahrens Position zum Park beziehen, das allerdings weitgehend hinter verschlossenen Türen.

Fragezeichen hinter Nationalpark

Im September kommen die Regionalwirtschaft und die Urlaubsorte zu Wort. Im Anschluss muss Goldschmidt entscheiden, was er dem Kabinett vorschlägt, um die Ostsee besser zu schützen. Ob am Ende ein Nationalpark herauskommt, ist offen. Die CDU, mit der die Grünen regieren, hat schon deutlich gemacht, dass sie ein Meeresschutzgebiet nicht gegen massive Proteste durchsetzen wird.

