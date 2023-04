Fragen und Antworten

Bei der Mitte Juni geplanten Nato-Übung, dem „Air Defender 2023“-Manöver rückt ganz besonders die Luftwaffe mit dem Fliegerhorst in Jagel (Schleswig-Holstein) in den Mittelpunkt, der inzwischen auch Ausbildungsflugplatz für Piloten von Tornado-Jets ist.

Die „Air Defender 2023“-Übung, eines der größten Nato-Manöver von Luftoperationen. Ein Schwerpunkt der für Juni geplanten Übung der Luftwaffe liegt in Schleswig-Holstein. Was bedeutet der „Air Defender 2023“-Termin für Schleswig-Holstein? Und wann startet das Nato-Manöver mit der Bundeswehr in SH?

