﻿Nato-Einsatz in Kiel: Zwei Minenjäger aus Kanada eingetroffen

Die kanadische Minenjäger „Summerside“ (vorn) und „Kingston“ treffen am Sonnabend in Kiel ein.

Kiel. Die „Summerside“ und „Kingston“ haben einen langen Weg hinter sich. Am 26. Juni sind die beiden Einheiten aus dem Hafen von Halifax in Nova Scotia ausgelaufen – und haben sich dann auf den Weg nach Kiel gemacht. Am Sonnabendabend traf das Duo in der Förde ein. Rund 4000 Seemeilen und ein Tankstopp auf Island lagen hinter den beiden Einheiten, die das kanadische Ahornblatt im Schornstein tragen.

In der Landeshauptstadt werden die rund 70 Soldaten allerdings nicht viel Zeit für Ruhe und Landgang haben. Bis Mitte nächster Woche werden sie nämlich für den Einsatz im Baltikum vorbereitet. „Ihre Aufgabe ist es, Bestandteil der Sicherungs- und Abschreckungsmaßnahmen unter der Nato-Flagge im Namen Kanadas zu sein“, sagt Captain Julian Elbourne, Stabschef der Seestreitkräfte Atlantik.

Kanada hatte bereits im Jahr 2014 nach der Besetzung der Krim durch Russland die „Operation Ressurance“ (Operation Beruhigung) gestartet. Teil dieser Operation ist auch die Verlegung von Soldaten und Marineeinheiten in die Ostsee.

Kanada hat auch Artillerie ins Baltikum verlegt

Insgesamt hat Kanada gerade 1375 Soldaten in Europa stationiert. Neben den beiden Minenjägern gehören dazu auch Bodentruppen mit Artillerie in Lettland, Spezialisten für elektronische Kriegführung und Einheiten der Luftwaffe. Die beiden kanadischen Minenjäger lösen die Fregatte „Montreal“ und „Halifax“ ab, die am 15. Juli nach Kanada zurückgekehrt sind. Die Minenjäger sollen bis Ende Oktober in der Ostsee Präsenz zeigen.

In Kiel wird um die „Kingston“ und die „Summerside“ jetzt einer von zwei Nato-Minenabwehrverbänden neu gruppiert. Der Kieler Tender „Mosel“ ist dafür als Führungsschiff vorgesehen. Der Verband soll Mitte der nächsten Woche in Richtung Litauen auslaufen. An Bord sind Nato-Soldaten aus mehreren Staaten. In den kommenden Tagen werden noch weitere Einheiten in der Ostsee erwartet. Auch der Einsatzverband 1 mit Fregatten und Logistikschiffen ist bereits seit der vergangenen Woche im Kattegat und überwacht dort Bewegungen der russischen Marine.

USA schicken weiteren Zerstörer in die Ostsee

In diesem Jahr wird wegen des Krieges in der Ukraine auch im Sommer die Präsenz der Nato in der Ostsee aufrecht erhalten. Die USA verlegen einen weiteren Zerstörer in die Ostsee. Die "Arleigh Burke" hat den Zerstörer "Ross" in der zentralen Ostsee abgelöst und kreuzt nun als Teil des Raketenabwehrschilds der USA und der Nato.

Kiel ist für Nato der wichtigste Hafen in der westlichen Ostsee. An der Förde steht rund um die Uhr eine Nato-Basis bereit, die alle größeren Schiffe des Bündnisses innerhalb kurzer Zeit aufnehmen und versorgen kann.