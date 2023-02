﻿100 Nato-Kampfjets: Im Juni wird Schleswig-Holstein zum Flugzeugträger

Die Nato zeigt Stärke. Mit mehr als 200 Luftfahrzeugen will das Bündnis im Sommer die Übung „Air Defender 2023“ über Deutschland abhalten. Fast 100 Jets sollen allein von Plätzen in Schleswig-Holstein aus starten. Eingebettet in dieses Manöver ist die größte Verlegung von US-Flugzeugen seit Gründung des transatlantischen Bündnisses.

Flugzeuge der US Air Force und der US National Air Guard bei einer Übung im Dezember in Alaska: Im Juni kommt so ein gemischter Verband beim Manöver „Air Defender 2023“ über den Atlantik nach Schleswig-Holstein.

Kiel. Schleswig-Holstein wird in diesem Sommer Schauplatz der größten Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato vor mehr als 70 Jahren. Am 12. Juni startet das Manöver „Air Defender 2023“. Die Flugplätze Hohn und Jagel werden dabei zu Drehscheiben des Luftkampfs. 59 ausländische Kampfjets und 2000 Soldaten werden erwartet.

Wie die Luftwaffe mitteilt, sollen bis zum 23. Juni Luftkriegsoperationen über Europa geübt werden. Dazu werden insgesamt 10 000 Soldaten aus 18 Nationen mit 210 Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen eingesetzt.

Erstmals sind auch moderne Tarnkappenjets vom Typ F35 und US-Kampfdrohnen vom Typ MQ9 Reaper in Deutschland zu sehen. „Zusammen mit den USA und unseren europäischen Alliierten wird die Luftwaffe ein sichtbares und kraftvolles Signal der glaubwürdigen Abschreckung im Luftbereich senden“, so Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe.

Manöver „Air Defender 2023“ in SH: Feldlager für 2000 Soldaten wird gebaut

Für das Manöver wurden vier Standorte ausgewählt. Lechfeld in Bayern, Wunstorf in Niedersachsen sowie Hohn und Jagel in Schleswig-Holstein. In Lechfeld werden sechs US-Kampfflugzeuge landen. Im niedersächsischen Wunstorf stehen elf Transportflugzeuge aus den USA und Rumänien. Der größte Teil der Luftflotte wird somit in Hohn und Jagel erwartet.

Fast 60 Kampfjets sollen dort zusätzlich zu den 37 heimischen Tornados des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 landen. Für die Anwohner wird es deshalb etwa zehn Tage lang zu erheblichen Lärmbelästigungen kommen. Am Boden wird ein großes Feldlager für die Unterbringung von 2000 Soldaten aus den USA, Ungarn, Finnland, Großbritannien und der Türkei errichtet.

Nato-Seemanöver Baltops Schleswig-Holstein wird Drehscheibe

„Die Wahl der Flugplätze Hohn und Schleswig beweist, dass Schleswig-Holstein eine ideale Drehscheibe für die Nato-Einheiten ist“, sagt Fregattenkapitän Frank Martin vom Landeskommando. Dies zeige auch, „wie wichtig der Flughafen Hohn für die Luftwaffe und eben auch für die Nato ist“, ergänzt Johann Wadephul, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Vor drei Jahren stand der Fliegerhorst nach dem Abzug der letzten Transall-Transportflugzeuge noch vor dem Aus.

Manöver „Air Defender 2023“: Warzenschweine kommen auch nach SH

Nun aber kommt es zur Rückkehr der Maschinen. Der Flugplatz Hohn war auch schon Standort für SAR-Hubschrauber der Marine und Landeplatz für spezielle Operationen. Die Nähe der beiden Flugplätze Hohn und Jagel zueinander ist dabei ein großer Vorteil. So lassen sich beim Manöver „Air Defender 2023“ große Jagdflugzeuge vom Typ F15 „Eagle“ aus den USA unterbringen – und in Jagel überwiegend leichtere Jäger der Typen F16 und Eurofighter sowie die Bodenkampfflugzeuge vom Typ A10, Spitzname „Warzenschwein“.

Noch steht die Entscheidung für die langfristige Nutzung des Airports Hohn aus. Wadephul sagt: „Angesichts der aktuellen Herausforderungen rechne ich damit, dass die Bundeswehr zu dem Schluss kommen wird, dass es Sinn macht, Hohn auch auf Dauer als Flugplatz zu erhalten.“