﻿Nato-Premiere Finnlands: Von Kiel aus zum Großmanöver „Northern Coast 2023“

Kiel. Im Marinestützpunkt Kiel wehen die Flaggen Kanadas, Estlands, der Niederlande und Polens. Der Nato-Einsatzverband SNMCMG1 ist am Freitag eingetroffen und bereitet sich hier auf die Großübung „Northern Coast 2023“ vor. Dabei gibt es auch eine Premiere.

Ganz unscheinbar kam sie nach Kiel: Mit der „Vahterpää“ liegt erstmals ein finnisches Kriegsschiff mit einer Nato-Flagge im Stützpunkt. Damit ist der im April besiegelte Beitritt Finnlands nun auch sichtbar.

Die 2016 in Dienst gestellte „Vahterpää“ mit der Nummer 42 am Rumpf ist nun auch einer der modernsten Minenjäger in dem Bündnis. Bei dem Besuch in Kiel ist der deutsche Minenjäger „Bad Bevensen“ der Partner der „Vahterpää“.

Der 52 Meter lange Minenjäger gehört erst seit zwei Wochen zum ständigen Nato-Einsatzverband. Gemeinsam mit Einheiten aus Deutschland, Kanada, Belgien und den Niederlanden hatte die „Vahterpää“ in der Nordsee am Manöver Sandy Coast teilgenommen. Auch das war nach Mitteilung der niederländischen Marine eine Premiere.

Insgesamt sind rund 300 Soldaten mit den Nato-Einheiten nach Kiel gekommen. Flaggschiff ist das polnische Mehrzweckschiff „Konteradmirał Xawery Czernicki“, auf dem Fregattenkapitän Piotr Bartosewicz seinen Wimpel als Kommandeur gehisst hat.

Kanada schickt zwei Einheiten nach Kiel und zu Northern Coast 2023

Zu dem Verband gehören auch die kanadischen Küstenpatrouillenschiffe „Summerside“ und „Shawinigan“, die für mehrere Monate nach Europa geschickt wurden und überwiegend in der Ostsee im Einsatz sind. Aus den Niederlanden kommt der Minenjäger „Vlaardingen“ und für die deutsche Marine ist das Minenjagdboot „Bad Bevensen“ beteiligt.

Das Seemanöver „Northern Coast 2023“ ist das größte seiner Art. Die Serie wurde 2007 von der deutschen Marine als Herbstmanöver gestartet – zuerst noch mit einer Einbindung Russlands. Inzwischen ist das Manöver aber ein deutliches Signal an Russland, das ebenfalls gerade wieder mit seinen Marineeinheiten Manöver abhält.

Am 9. September startet in Riga Northern Coast unter deutscher Führung. Im Baltikum wird neben dem Minenabwehrverband der Nato auch ein Fregatten-Verband teilnehmen. Die USA haben zwei Einheiten auf den Weg in die Ostsee geschickt.

Auch die US Navy schickt großes Schiff zum Manöver

Dazu gehört das moderne Angriffslandungsschiff „Mesa Verde“ und ein Zerstörer. Insgesamt sollen rund 30 Schiffe und Boote aus 14 Nationen bis zum 23. September auf der Ostsee üben. Ziel ist es, die Bündnispartner und auch die deutschen Gewässer zu schützen.

„Diesen Schutz zu gewährleisten bedeutet vor allem: Üben, Präsenz und permanente Wachsamkeit – und das gemeinsam mit unseren Partnern in Nato und EU. Die Übung Northern Coasts dient genau diesen Zielen“, so Vizeadmiral Jan Christian Kaack, Inspekteur der deutschen Marine.

Mit Lettland steht diesmal eines der drei baltischen Länder im Mittelpunkt der Übung. Teile des Manövergebiets liegen zudem in der Nähe der russischen Marinebasis von Kaliningrad.

Kiel ist als Tiefwasserhafen für die logistische Versorgung der Einheiten sehr wichtig. Die deutsche Marine übernimmt bei Northern Coast auch die Führung des Manövers aus dem Führungszentrum in Rostock. „Ich bin sehr froh, dass die USA und zwölf weitere Nationen an dieser für die Ostseeanrainer so wichtigen Übung teilnehmen. Zusammen stehen wir für das Motto der Nato: ‚Alle für einen und einer für alle’“, so der Inspekteur der Marine.

KN