Die Vogelgrippewelle, die Seevögel an Schleswig-Holsteins Küsten mitten in der Brutzeit trifft, betrachten Naturschützer mit großer Sorge. Schleswig-Holstein verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 die höchsten Fallzahlen der Virusnachweise bundesweit.

An der Nordseeküste werden täglich neue tote Seevögel – wie diese Brandseeschwalbe auf der Hallig Norderoog – gefunden.

Kiel/Helgoland. Das Vogelsterben durch die Ausbreitung der aviären Influenza an Schleswig-Holsteins Küste bereitet Naturschützern große Sorge: „Wenn das Vogelgrippevirus im Sommer und Winter weiter so zirkuliert, wäre das für manche Arten der GAU“, sagt Elmar Ballstaedt, Stationsleiter des Vogelschutzvereins Jordsand auf Helgoland. Es bestehe die Gefahr, dass große Teile von Populationen ohnehin gefährdeter Arten wie der Brandseeschwalbe sich nicht von den Verlusten erholten.

Vor allem an der Nordsee gab es zuletzt zahlreiche Totfunde von Seevögeln. Auf Helgoland konnte etwa bei Basstölpeln die aviäre Influenza vom Subtyp H5 nachgewiesen werden. Aus einer Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) geht hervor, dass es in Schleswig-Holstein mit 403 Meldungen im ersten Halbjahr mit Abstand die meisten Nachweise unter Wildvögeln in Deutschland gab. Bundesweit waren es bis Ende Juni 934.

Küstenländer aufgrund großer Brutkolonien stark betroffen

Während in südlichen Ländern die Zahlen seit April stark rückläufig sind, werden im Norden nach wie vor viele Fälle gemeldet. Überwiegend seien Koloniebrüter wie Seeschwalben, Möwen, Kormorane und Basstölpel betroffen.

Dass in Schleswig-Holstein besonders viele Fälle gemeldet wurden, könne auch eine Verzerrung abbilden, sagt Dr. Anja Globig, Fachtierärztin für Virologie am FLI. „Je nachdem wie intensiv tote Vögel gesucht, untersucht und gemeldet werden, können die Zahlen örtlich unterschiedlich ausfallen.“ Fakt ist, dass alle stark betroffenen Länder – neben Schleswig-Holstein auch Niedersachsen (165 Fälle) und Mecklenburg-Vorpommern (78) – an der Küste liegen.

Grund sei wahrscheinlich, dass die Brutkolonien dort eine hohe Dichte aufweisen, so Globig. „Wenn da ein Virus reinkommt, geht das natürlich schnell herum. Das ist so wie bei Corona und den Partys.“ Auch Ballstaedt hat unter den Vögeln, die auf den Plateaus beim Brüten nah beieinander sitzen, mehr Todesfälle beobachtet, als bei den Tieren, die sich vereinzelt in Höhlen niedergelassen haben.

Ministerium appelliert an Geflügelhalter, konsequent Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten

Dass FLI stuft aktuell sowohl das Risiko der Weiterverbreitung der Viren in Wasservogelpopulationen in Küstenregionen als hoch ein, als auch die permanente Gefahr, dass die Wildvögel dort die Krankheit in Geflügelbetriebe in der Umgebung einschleppen. Schleswig-Holstein ist nicht nur Brutgebiet, sondern auch Drehscheibe des Vogelzugs.

„Aufgrund dieser besonderen geografischen Lage und dem in diesem Jahr weniger stark ausgeprägten Rückgang der Nachweise in den Sommermonaten gilt es, wachsam zu sein und mögliche Ausbrüche im Land frühzeitig zu erkennen“, sagt Jana Ohlhoff, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. „Alle Biosicherheitsmaßnahmen sollten regelmäßig überprüft, konsequent eingehalten und wo nötig, optimiert werden“, lautet ihr Appell an die Geflügelhöfe.

In Vogelhaltungen hat das FLI zwischen Januar und Ende Juni bundesweit 31 Ausbrüche registriert, davon drei in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Steinburg. Erst vor zehn Tagen mussten in zwei betroffenen Gänsemast-Betrieben im Kreis Schleswig-Flensburg tausende Tiere getötet werden.