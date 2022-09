NDR-Beben: Der Funkhaus-Chef gerät unter Druck

Der NDR Kiel kommt nicht zur Ruhe. Nach der Redaktionsspitze zieht sich auch der Funkhausdirektor zurück - Volker Thormählen hat einen Monat unbezahlten Urlaub genommen. Ein neuer Bericht der Medien-Plattform „Business Insider“ bringt ihn selbst in Erklärungsnot. Ein schwarzer Tag auch für alle Autofahrer. Mehr dazu in diesem Newsletter.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wurden sie dazu gedrängt oder haben sie sich aus freien Stücken zurückgezogen, so wie es offiziell heißt? Fakt ist, dass im NDR-Funkhaus mitten in der größten Krise die Führungsspitze derzeit nicht mehr tätig ist. Erst wurden Norbert Lorentzen, Chefredakteur für Schleswig-Holstein, und Julia Stein, verantwortlich für die politische Berichterstattung, freigestellt. Heute folgte Funkhausdirektor Volker Thormählen. NDR-Intendant Joachim Knuth teilte mit: Thormählen habe ihn um einen Monat unbezahlten Urlaub gebeten, „um Abstand zu gewinnen und um im Sinne des NDR sicherzustellen, dass der Aufklärungsprozess von Personen verantwortet werden kann, die nicht persönlich betroffen sind“. Die Entscheidung wurde unmittelbar vor einem weiteren Bericht der Medien-Plattform „Business Insider“ bekannt, in der diesmal schwere Vorwürfe gegen Thormählen selbst erhoben werden. Der Direktor soll 2017 einen NDR-Journalisten, der in der Rocker-Affäre recherchierte, regelrecht ausgebremst haben - nachdem sich die in die Kritik geratene Polizeiführung in der Chefetage des NDR beschwert habe. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, würde der Vorgang ein bizarres Licht auf die Berichterstattung des NDR in dieser Sache werfen. Thormählen dürfte sich dazu erst einmal nicht äußern. Er befindet sich ja im Urlaub.

Es war vorhersehbar: Mit dem Ende des Tankrabatts haben die Preise an den Tankstellen einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. An den Tafeln steht nun wieder bei allen Kraftstoffarten eine 2 vor dem Komma. Die Erhöhung war zwar befürchtet und erwartet worden, aber das sie gleich so kräftig ausfällt, ist für alle, die auf das Auto angewiesen sind, mehr als ärgerlich.

E-Auto-Fahrern geht es übrigens absehbar nicht so sehr viel besser. Auch die Strompreise klettern im Eiltempo. Die Kieler Stadtwerke haben jetzt konkrete Zahlen genannt.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Kraftprotze für den Acker: Blick über das Messegelände der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla, die heute eröffnet wurde. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.