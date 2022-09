NDR-Prüfbericht: Keine Belege für „politische Filter“ im Landesfunkhaus Kiel

Der NDR hat einen 43-seitigen Prüfbericht zu den Vorwürfen gegen das Landesfunkhaus in Kiel veröffentlicht. Das Ergebnis: Es gebe keine Belege für einen „politischen Filter“ im Funkhaus. Als wesentliches Problem identifiziert der Bericht derweil das Redaktionsklima.

Einige Führungskräfte des Landesfunkhauses des NDR in Kiel sehen sich teils schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Kiel. Der NDR hat einen umfangreichen Bericht zur internen Aufarbeitung der Vorwürfe gegen das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein veröffentlicht. NDR-Intendant Joachim Knuth hatte die Prüfung in Auftrag gegeben. Casten Löding und Thomas Berbner, beide Journalisten beim NDR, präsentierten am späten Dienstagvormittag die Ergebnisse der Belegschaft bei einer Sitzung in Kiel.

Löding und Berbner konnten keine Belege für einen "politischen Filter" im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein finden. In dem 43-seitigen Papier heißt es: "Wir sehen einzelne tagesaktuelle Entscheidungen kritisch, aber für einen solch massiven Vorwurf müsste die Berichterstattung des Landesfunkhauses über einen längeren Zeitraum systematisch ausgewertet werden."

NDR Kiel: Bericht entkräftet Vorwürfe der Einflussnahme

Darüber hinaus kommt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass es bei der Recherche zu Verschickungskindern und der Rolle des DRK keine journalistisch unbegründeten Eingriffe durch die Redaktionsleitung gegeben habe. "Bei dieser Recherche gab es viele Defizite, aber die jetzt öffentlich erhobenen Vorwürfe gehen am Sachverhalt vorbei", wird Löding in einer Pressemitteilung des NDR zitiert. In dem Fall sei eine Recherche schief gegangen, "aber weder sollte das DRK geschützt werden noch sollte Recherchematerial weitergegeben werden."

Im Fall des abgesagten Interviews mit dem früheren schleswig-holsteinischen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) liefert der Prüfbericht die gleiche Einschätzung wie der Redaktionsausschuss des NDR. Das Interview hätte geführt werden sollen, um zu den Hintergründen des Rücktritts von Grote weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

NDR Kiel: Redaktionsklima ein wesentliches Problem

Das Redaktionsklima in einigen Bereichen des Landesfunkhauses identifziert der Prüfbericht derweil als wesentliches Problem. Es sei in Teilen von „mangelnder Kommunikation und fehlendem Vertrauen geprägt“. Eine Schlussfolgerung des Berichts: „Der NDR braucht einen Kulturwandel im Führungsverständnis, weg von streng hierarchischen Prinzipien hin zu mehr Transparenz und gemeinschaftlicher Diskussion.“

Der NDR-eigene Prüfbericht ist unabhängig von der noch ausstehenden externen Aufarbeitung des Sachverhalts. Der NDR Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hatte dazu eine Wirtschaftskanzlei beauftragt. Das Ergebnis soll voraussichtlich in einigen Wochen vorliegen.