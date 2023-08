PV-Anlagen in Schleswig-Holstein

Balkonkraftwerke: Warum ist die Zeit für Förderanträge in SH so kurz?

Bei der Zahl der Balkonkraftwerke in Schleswig-Holstein wäre noch Luft nach oben. Das Land will den Ausbau der kleinen Photovoltaikanlagen auch fördern. Wer einen Zuschuss ergattern will, muss sich aber beeilen.