﻿Statt Nationalpark Ostsee: Unternehmensverband Nord schlägt Dialogforum vor

Kiel. Der Unternehmensverband Nord kann der Idee für einen Nationalpark Ostsee von Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zwar nicht viel abgewinnen, will aber den Dialog über Maßnahmen zum Meeresschutz weiterführen.

„Wir sollten die Ergebnisse aus dem Konsultationsprozess nutzen und fortführen“, sagte UVNord-Präsident Philipp Murmann am Mittwoch. „Wir schlagen vor, ein dauerhaftes Forum zum Schutz der Ostsee zu installieren.“ Vorbild könne das Dialogforum zur Fehmarnbeltquerung sein.

In der „Allianz zum Schutz der Ostsee“ sollen Umweltschutzverbände und Ostsee-Anrainer mitreden

Murmann spricht von einer „Zukunftsallianz zum Schutz der Ostsee“ bei der alle für den Meeresschutz relevanten Akteure mitmachen sollen. „Das ist auch eine klare Einladung an Greenpeace, BUND oder Nabu – an alle, denen das Thema am Herzen liegt“, sagte UVNord-Hauptgeschäftsführer Michael Thomas Fröhlich.

So könne gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, um Problemen wie Nährstoffeinträgen und sauerstoffarmen Zonen im Meer zu begegnen. „Wir müssen auch gegenüber dem Bund mehr Dampf unter den Kessel bekommen, was das Thema Munitionsräumung betrifft.“

Auch andere Anrainer sollten Teil der Allianz werden, die Ostsee höre schließlich nicht an den Landesgrenzen auf. Die Wirtschaft im Norden sei bereit, sich an einem solchen Forum personell und finanziell zu beteiligen.

UVNord hält Nationalpark Ostsee für das falsche Instrument

Das Zusammenspiel von Ökonomie und Ökologie sei für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen wichtig, die in Schleswig-Holstein verwurzelt sind. „Welches Juwel wir hier mit der Ostsee haben, ist allen klar“, so Murmann. Es existierten sauerstoffarme Zonen in dem Meer, wo Fauna und Flora anders geschützt werden müssten als bisher. „Ich glaube schon, dass man über einzelne Schutzzonen reden kann.“

Ein Nationalpark Ostsee mit nicht unerheblichen Null-Nutzungszonen sei jedoch nicht das richtige Instrument. Schon gar nicht, wenn er von oben gegen den Willen vieler durchgesetzt werden solle.

70 bis 80 Prozent der Unternehmen stünden der Idee kritisch gegenüber. „In der Wirtschaft überwiegt die Sorge vor Überregulierung.“ Ob unter Fischern, Sporttreibenden, in Tourismus oder Landwirtschaft: Goldschmidts Vorschlag habe sich als nicht mehrheitsfähig erwiesen.

Die Grünen hatten sich kürzlich auf ihrem Parteitag dafür ausgesprochen, das Projekt Nationalpark weiterzuverfolgen. Der Regierungspartner CDU positioniert sich allerdings dagegen und favorisiert freiwillige Vereinbarungen zum Ostseeschutz.

KN