﻿Sütterlin-Waack zum aufgelösten Neonazi-Konzert: „Die Polizei hat gut reagiert“

„Rechtsradikale versuchen, unsere Demokratie zu zerstören“: Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat die Arbeit von Polizei und Verfassungsschutz gelobt. Es sei gelungen, in Neumünster eine Veranstaltung von Neonazis im Keim zu ersticken, sagte sie am Montag.

Kiel. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat sich nach der gewaltsam aufgelösten Veranstaltung von Neonazis in einer Kleingartenkolonie in Neumünster besorgt geäußert. Die Gefahr von rechts dürfe nicht unterschätzt werden, sagte sie am Montag im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Ministerin, die Polizei hat am Wochenende ein Neonazi-Treffen mit bundesweit berüchtigten Vertretern gestoppt. Warum wird für solche Szenetreffen immer wieder Neumünster gewählt?

Sabine Sütterlin-Waack: Sicherlich hängt das auch damit zusammen, wo führende Protagonisten der Szene aktiv sind und ein entsprechendes Personenpotenzial vorhanden ist. Das ist in Neumünster und Umgebung der Fall.

Was begünstigt solche Strukturen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn zu den Aktivisten dann auch noch geeignete Räumlichkeiten hinzukommen, dann sind bereits wesentliche Voraussetzungen erfüllt, um eine Veranstaltung wie am Wochenende zu planen. Zur Kleingartensiedlung hatte dann offenbar jemand Kontakt aufgenommen.

Es hat jemand aus der Kolonie der Szene einen Tipp gegeben?

Jemand hat dort unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine Verlobungsfeier angemeldet. Wir werden nicht verhindern können, dass Menschen die Unwahrheit sagen. Viel wichtiger finde ich, dass die Polizei sofort, schnell und gut reagiert hat und dass der Verfassungsschutz gut vorbereitet war. Diesen Leuten wurde das Handwerk gelegt, sie haben nicht ihre rechtsextremistische Musik gespielt und hatten keine Gelegenheit, sich untereinander weiter zu vernetzen. Über solche Veranstaltungen wird auch immer wieder versucht, Nachwuchs für die Szene zu gewinnen, vor allem junge Leute. Wenn das zerschlagen wurde, ist das eine gute Leistung.

2014 wurde der Neonazi-Treff Clubs 88 geschlossen. Warum bekommen Polizei und Verfassungsschutz das Problem trotzdem nicht in den Griff?

Das würde ich nicht bestätigen. Die Polizei hat nach konkreten Hinweisen auf Volksverhetzung das Ganze zum gefährlichen Ort erklärt und das Konzert unterbunden. Viele rechtsextremistische Bands sind nicht verboten. Wenn es im Vorfeld keine Hinweise auf strafbare Handlungen gibt, dann liegen in der Regel auch nicht die Voraussetzungen für ein Verbot der Veranstaltung vor. Eine rechtsextremistische Gesinnung allein ist nicht strafbar. Polizei und Ordnungsbehörden können erst eingreifen, wenn gegen Gesetze verstoßen wird oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung verletzt werden. Wann immer solche Erkenntnisse vorliegen, dann wird auch gehandelt.

Wie ist realpolitisch die Gefahr von rechts?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ist eindeutig vorhanden. Das sehen wir an unserer polizeilichen Statistik, und auch unser Verfassungsschutzbericht bescheinigt uns das jedes Jahr aufs Neue. Wir rechnen etwa 1200 Personen dem rechtsextremistischen Lager zu. Die Zahlen – auch die der Straftaten – bewegen sich seit Jahren auf etwa gleichem Niveau.

Lesen Sie auch

Welche Gefahr geht von denen aus?

Die Gefahr ist, dass sie andere Menschen mit ihrem rechtsextremistischen, volksverhetzenden und antisemitischen Gedankengut infiltrieren. Rechtsextremisten versuchen, unsere Demokratie zu zerstören. Klingt abgehoben, ist aber eine reale Gefahr. Und die rechtsextremistische Subkultur, mit der wir es am Wochenende in Neumünster zu tun hatten, ist per se gewaltorientiert. Wenn es zu politisch motivierten Gewalttaten, zum Beispiel Körperverletzungen, kommt, dann gehen diese häufig von Angehörigen dieser rechtsextremistischen Subkulturszene aus.

Neumünster hat auch eine große Flüchtlingseinrichtung. Macht das Menschen für rechte Parolen empfänglicher?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir haben darauf keine Hinweise.