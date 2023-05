Netrace 2023: Auf ins Finale!

Elmshorn/Kiel. Der Name ist Programm: Beim Netrace der Kieler Nachrichten flitzen Schüler und Schülerinnen durchs Netz und versuchen, knifflige Fragen so schnell wie sie können zu beantworten. Dabei ist es wichtig, immer eine seriöse Internetquelle anzugeben, über die sie ihre Antwort gefunden haben. Die Hauptrunde ist vorbei – das Finale kann kommen.

Das Netrace 2023 ist in vollem Gange. Von 92 Teams konnten sich 37 für die Finalrunde qualifizieren, die vom 16. bis 25. Mai läuft. Von jeder Schule ist das beste Team noch im Rennen. Die Höchstpunktzahl von 50 Punkten konnte kein Team in der Hauptrunde erreichen, ein paar waren jedoch nah dran. Wegen des Himmelfahrtstages am 18. Mai läuft die Finalrunde neun statt sieben Tage.

Bismarckschule Elmshorn: Das Physikprofil will beim Netrace 2023 angreifen

Auch das Physikprofil der Bismarckschule in Elmshorn ist im Finale. Sie lösten das Finalticket bereits am Anfang, da sie das einzige Team ihrer Schule sind, das am Netrace teilnimmt. Da konnte man alles ohne Druck angehen. „Die haben sich trotzdem total Mühe gegeben“, erzählt Lehrerin Tatjana Werner. Ihr Teamname: Physikprofil. „Nicht besonders kreativ. Ich habe die Klasse so angemeldet, und dann wollten wir das auch nicht mehr ändern“, so Werner. Das Ergebnis in der Hauptrunde kann sich sehen lassen: 45 von 50 möglichen Punkten.

Das Netrace 2023 im Überblick 243 Teams von 44 Schulen haben sich 2023 zum neunten Netrace angemeldet. Nach der ersten Vorrunde waren noch 165 Teams im Rennen; nach der zweiten 92. Die Hauptrunde 2023 ist vorbei. 37 Teams kämpfen nun in der Finalrunde vom 16. bis 25. Mai um den Titel. Der Sieger erhält 5000 Euro Siegprämie. Bei der Internet-Rallye geht es darum, Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Die Antworten müssen immer mit einer zitierwürdigen Quelle belegt werden. In zwei Vorrunden mit jeweils fünf Fragen spielten ab 21. Februar 2023 beliebig viele Teams jeder Schule um den Einzug in die Hauptrunde. Die drei besten Teams jeder teilnehmenden Schule bestritten dann die Hauptrunde (ab 25. April 2023) und das jeweils beste Team der Schule qualifizierte sich für die Finalrunde (ab 16. Mai 2023). Richtigkeit und Vollständigkeit der Antwort sind für den Erfolg ausschlaggebend. Bei punktgleichen Teams entscheidet die Geschwindigkeit über die Platzierung. Schülerinnen und Schüler verbessern beim Netrace ihre Lese- und Medienkompetenz. Das Ergebnis der Hauptrunde finden Sie unter www.kn-netrace.de.

Das Physikprofil besteht aus 16 Schülern. Die Frage, ob es nicht schwierig sei, mit so einer großen Gruppe teilzunehmen, verneint Werner: „Wir haben ein Online-Tool, über das wir uns organisieren können. Aufgeteilt in Kleingruppen bearbeiten diese dann jeweils eine Aufgabe. Am Ende wird alles noch mal gegengelesen, und zwei Schüler haben dann die Aufgabe, alles hochzuladen.“

Netrace 2023: Alle freuen sich auf das Finale

Keine Aufgabe sei dem Physikprofil sehr schwer gefallen. Spaß hatten alle an dem Projekt. Ihre Stärken: „Auf jeden Fall der Teamzusammenhalt“, erzählt Tatjana Werner. „Außerdem haben meine Schüler und Schülerinnen ein gutes Leseverständnis und können schnell erfassen, was gerade gesucht wird.“

Die Aufgaben für eine Runde haben die Schülerinnen und Schüler aus Elmshorn immer in einer Doppelstunde bei Tatjana Werner bearbeitet. Sie hat zusätzliche Stunden neben dem Unterricht, die sich „Profilseminar“ nennen. Für das Physikprofil sei das Netrace eine schöne Herausforderung: „Man hat schon gemerkt, dass die Hauptrunde jetzt ein bisschen anspruchsvoller war als die Vorrunden. Für die Schüler und Schülerinnen ist das Netrace toll. Beim Bearbeiten der Aufgaben steckt natürlich auch immer ein Erkenntnisgewinn dahinter“, so Werner. Ihre Schülerinnen und Schüler freuen sich auf das Finale.