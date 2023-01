Neu im Turnier, neu im Amt und die Sache mit schlechten Noten

Bei der Handball-WM will Deutschlands Bundestrainer Alfred Gislason gegen Algerien alle Spieler ins Turnier holen. Einarbeiten muss sich auch Boris Pistorius - denn er wird neuer Verteidigungsminister. Und dann ist da noch die Sache mit schlechten Noten in Schleswig-Holstein. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

nach zwei Siegen in der Vorrunde hat das DHB-Team die Hauptrunde bei der Handball-WM schon erreicht. Das Spiel gegen Algerien um 18 Uhr wird Bundestrainer Alfred Gislason dafür nutzen, um alle Spieler ins Turnier zu holen. Geht die Strategie auf? Bleibt die Mannschaft im Flow? Antworten darauf finden Sie bei uns im Liveticker.

Neu im Spiel ist auch Boris Pistorius. Nicht auf der Platte - sondern in der Bundespolitik. Der Niedersachse soll nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht (SPD) neuer Verteidigungsminister werden. Viel Zeit, sich ins neue Amt einzuarbeiten, bleibt dem SPD-Mann nicht. Schon am Freitag geht es bei einem Treffen auf der US-Luftwaffenbasis in Ramstein um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Wann er gefragt wurde und welche Aufgaben er anpacken muss, lesen Sie hier:

Ganz gleich, ob sie Kinder im schulpflichtigen Alter haben oder nicht - folgenden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) klagt, dass immer mehr Eltern gegen vermeintlich zu schlechter Noten vor Gericht ziehen würden. Viel Arbeit für die Anwälte in Schleswig-Holstein? Mehr erfahren Sie hier.

Nach den technischen Problemen zum Start können Benjamin Lappan (links) und Michael Roithner von Rune Sauna nun den Ofen an der Förde anheizen. © Quelle: Ulf Dahl

Sauna mit Ausblick - und was für einen! Die Rune Sauna an der Kieler Förde kann am 19. Januar in Betrieb gehen. Drei Wochen später als geplant. Mehr dazu hier.

