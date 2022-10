Wissen ist Macht: Doch leider wissen Grundschüler immer weniger, wie die Bildungstrend-Studie zeigt. In welchen Fächern Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein schlecht abschneiden, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“. Weiterer Schwerpunkt: der Erstsemesterstart in Kiel. Wir haben viele Tipps für Studienanfänger.

Willkommen in Kiel: An der Uni werden die Erstsemester begrüßt. Unser Tipp für den Sommer - am Strand lernt es sich schöner!

Neu in Kiel: Tipps für Erstsemester / Bildungstrend: Schüler verschlechtern sich

besorgniserregend. So beschreibt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Ergebnis der Bildungstrend-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Die Entwicklung, dass Grundschüler immer weniger wissen, schreitet voran. Auch in Schleswig-Holstein. Hier schneiden Viertklässler in Mathematik und Deutsch inzwischen schlechter ab als bei älteren Studien. Nur bei einer Kompetenz sind sie besser als der deutsche Durchschnitt. Die Details der Studie verrät Ihnen meine Kollegin Anne Holbach.

An den Hochschulen im Land sind heute die Erstsemester begrüßt worden: Damit beginnt für sie nun das schönste Semester des Studiums - geprägt von neue Freundinnen und Freunde kennenlernen, Ersti-Partys besuchen, sich an der Uni zurechtfinden und vielem mehr. Damit der Einstieg in Kiel leicht fällt, stellen wir einen Rundum-Service zur Verfügung. Sehen Sie hier:

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass unsere Aktion „Gasspar-Champion“ nun anläuft. Die Idee dahinter ist ganz simpel. Je mehr Gas Sie über einen bestimmten Zeitraum einsparen, desto höher ist die Chance, ein Jahr gratis heizen zu können. Wie die Teilnahmebedingungen sind und wie Sie mitmachen können, erfahren Sie in den folgenden Berichten:

Buchhändler Hauke Harder ist wieder einmal auf Leseschatz-Tour unterwegs. © Quelle: KARINA DREYER

Hauke Harder ist ein Buchhändler aus Leidenschaft: Der 48-Jährige aus Kiel verkauft nicht nur Literatur, er bespricht sie bei Youtube, hat einen eigenen Blog und legt immer wieder einmal Leseschätze auf Parkbänken ab. Mehr dazu hier.

