Neue Betrugsmasche in Schleswig-Holstein? 15 Euro für die Fahrt zum nächsten Bahnhof

Der Hitzerekord für Schleswig-Holstein ist an diesem Mittwoch gefallen. Am Nachmittag hat der Deutsche Wetterdienst an den Messstationen in Grambek 38,4 Grad gemessen – damit ist der Höchstwert aus dem Jahr 1992 gebrochen. Vor 30 Jahren zeigte das Thermometer in Lübeck 38,0 Grad.