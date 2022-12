﻿Neue Expeditionsjacht „Shackleton“ auf Probefahrt im Nord-Ostsee-Kanal

Luxusjachten sind inzwischen Standard bei deutschen Werften. Die Sonderklasse der Expeditionsjachten bilden unter ihnen aber noch eine Ausnahme. Diese Luxusschiffe sind für den Urlaub in arktischen Gewässern gedacht. Ein besonderes Prachtexemplar, die neue „Shackleton“, ist am Sonntag, 4. Dezember, im Nord-Ostsee-Kanal unterwegs.

Kiel. Die arktischen Gewässer und abgelegene Seegebiete sind das Ziel einer neuen Gattung von sogenannten Explorerjachten. Eines der größten Exemplare dieser Art ist am Sonntag, 4. Dezember, auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs: Die „Shackleton“ ist auf dem Weg von der Ostsee zur Werft Blohm + Voss in Hamburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das 109 Meter lange Luxusschiff ist für kalte und auch arktische Gewässer ausgelegt. Einen großen Pool darauf vermisst man deshalb genauso wie ein Sonnendeck. Dafür verfügt die „Shackleton“ über ein großes Hubschrauberdeck, Hangar und Kräne für teure Tenderboote oder auch ein U-Boot. Auch eine große Observationlounge ist in den Aufbau integriert. Im Schiff gibt es zehn Suiten für bis zu 20 Passagiere. Die Crew soll aus bis zu 40 Personen bestehen.

Expeditionsjacht „Shackleton“: Auftraggeber war die alte Jacht zu klein

Die „Shackleton“ wurde auf der Peenewerft in Wolgast gebaut. Dort wurde das von Wärtsilä-Dieseln angetriebene Schiff in der vergangenen Woche verabschiedet. Nach einer ersten Erprobung auf der Ostsee soll das Luxusschiff jetzt in Hamburg von der Lürssen Werft fertiggestellt und 2023 an den Auftraggeber ausgeliefert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Shackleton“ wurde von einem nicht genannten Unternehmer bei der Lürssen Werft bestellt. Bekannt ist aber, dass derselbe Unternehmer vorher die Luxusjacht „Northern Star“ von Lürssen aus Schacht-Audorf besessen hat.

Die 76 Meter lange „Northern Star“ soll ihm aber zu klein geworden sein, weshalb die 109 Meter lange „Shackleton“ bestellt wurde. Die Kosten für den Neubau sollen 350 Millionen Euro betragen. Das geht aus Quellen in Jacht-Portalen im Netz hervor.

Lesen Sie auch

Während der Bauphase wurde die Jacht jedoch weiterverkauft. Inzwischen soll die „Shackleton“ angeblich für den Unternehmer Len Blavatnik gebaut werden. Der in der Ukraine geborene Oligarch lebt in den USA und Großbritannien. Auch Len Blavatnik hat eine Vorliebe für deutsche Jachten. Er hatte zuvor bereits die in Kiel gebaute „Odessa II“ (73 Meter Länge) gekauft.