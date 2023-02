﻿Letztes Gefecht gegen den Elbtunnel

Messerattacke in Eckernförde: 39-Jähriger verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist in Eckernförde durch Messerstiche verletzt worden. Ein Unbekannter griff ihn am Freitagabend vor einem Mehrfamilienhaus in der Rendsburger Straße an, so die Polizei am Montag. Das Motiv sei unklar. Die Ermittlungskräfte bitten um Hinweise.