﻿Neue Omikron-Booster: Experten in SH raten zum Abwarten

Die EU hat nun auch den an die aktuellen Corona-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff von Biontech zugelassen. Doch eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission steht noch aus. Was tun? Abwarten, sagen Experten in SH. Auch wegen der Hoffnung auf eine bessere Schutzwirkung. Eine Übersicht.

