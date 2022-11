Neue Pflege-Studiengänge in SH: Das läuft schon, das ist geplant

Weg vom reinen Fiebermessen und Verbandswechsel, hin zu mehr Digitalisierung: Der Pflegeberuf verändert sich, das Personal ist knapp – auch in SH. Eine Strategie ist die Akademisierung. Hochschulen im Land gehen mit neuen Studiengängen an den Start. Auch die klassische Ausbildung hat offenbar Potenzial. Ein Überblick.

Kiel. Es sind noch Plätze frei: An der Universität zu Lübeck ist zum Wintersemester der neue berufsbegleitende Studiengang Angewandte Pflegewissenschaft gestartet. Er richtet sich an ausgebildete Pflegekräfte – und erweitert deren Aufgaben-Spektrum. In ganz Schleswig-Holstein tun sich derzeit neue Ausbildungswege in die Pflege auf.

Auch in Neumünster und Flensburg gehen Pflege-Studiengänge an den Start. Ziel: Die Akademisierung des Berufs. Denn der wird zunehmend komplexer, Fachkräfte fehlen. Die Patientenversorgung leidet. Auch mit mehr Angeboten in der klassischen Ausbildung reagieren Akteure wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Schleswig-Holstein auf diese Aufgaben.

Pflege in Schleswig-Holstein: Berufsbild verändert sich

Dass der Pflegeberuf sich verändert – weg vom reinen Verbandswechsel, hin zu neuen technischen und digitalen Kompetenzen – nehmen Hochschulen im Norden wahr. „Für uns ist der Bereich Pflege ein strategisches Zukunftsthema“, sagt etwa Christoph Jansen, Präsident der Hochschule Flensburg.

Die Fachhochschule (FH) Kiel hatte sich nach eigenen Angaben bereits seit Jahren um die Entwicklung eines Studiengangs bemüht. Am Ende waren die Konzepte erfolgreich. Denn auch das Land hat den Bedarf erkannt, investiert mittelfristig insgesamt zwei Millionen Euro.

Christoph Jansen, Präsident der Hochschule Flensburg, betrachtet den Bereich Pflege als „strategisches Zukunftsthema“. © Quelle: TorstenHaase/ Hochschule Flensburg

Die Hochschule Flensburg will ab dem nächsten Wintersemester den Bachelor-Studiengang Pflege anbieten – wenn alles klappt. Denn es sind vier Professuren zu besetzen. Die 40 Flensburger Studienplätze gehören zu einem Paket von 100 Plätzen, die das Land finanziert.

Die übrigen 60 erhält die FH Kiel. Sie bietet, wie berichtet, ab dem Sommersemester 2023 am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster den dualen Studiengang Pflege an. Während sich in Flensburg die Ausbildung auf Digitalisierung und Technologisierung konzentriert – als Beispiel nennt ein Sprecher Brillen, die Blutdruck messen können – solle in Neumünster der Schwerpunkt eher auf der Pflege „am Bett“ liegen, hieß es. Bessere Verdienstmöglichkeiten, so hofft man, machen den Beruf attraktiver.

Professorin aus Lübeck: „An der Akademisierung geht kein Weg vorbei“

Das Besondere am Lübecker Studiengang ist laut Prof. Katrin Balzer, Leiterin der Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege, dass die Studierenden dort erweiterte Kompetenzen erlangen können. Etwa ein Zertifikat, das ihnen erlaubt, selbstständig heilkundliche Aufgaben in der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden oder Demenz auszuüben.

Warum ist eine Akademisierung der richtige Weg? Balzer spricht von einer durch Studien begründeten Hoffnung auf weniger Komplikationen bei der Pflege. Die zunehmende Zahl chronischer Erkrankungen, die Digitalisierung und die Fortschritte in der Medizin und Pflegewissenschaft machten neue pflegerische Wege und Angebote erforderlich. „Auch dies verlangt Kompetenzen, die am besten in einem Hochschulstudium erworben werden können. Daher geht an der Akademisierung kein Weg vorbei“, so Balzer – auch wenn das „kein Wunder oder Allheilmittel für all die Herausforderungen der Zeit“ sei.

DRK erweitert Angebote in der Pflegeausbildung in SH

Denn auch in der klassischen Ausbildung steckt offenbar Potenzial. Die DRK-Akademie des Landesverbandes Schleswig-Holstein ist neben der UKSH-Akademie (1000 Ausbildungsplätze) und weiteren regionalen Anbietern nach eigenen Angaben mit über 600 Schulplätzen an Standorten in Heide, Eutin, Kaltenkirchen sowie in Kiel einer der größten Akteure in der theoretischen Pflegeausbildung.

Erst im September ging ein neuer Standort in Schleswig an den Start. In Kiel entsteht, finanziell unterstützt vom Land, ein Erweiterungsbau an der dortigen Pflegeschule, der im kommenden Frühjahr in Betrieb genommen werden soll – mit Labor für Simulationen und virtuelle Schulungen. Derzeit und auch künftig werden dort 250 Plätze angeboten. Eine Erweiterung schließt Vorstand Ralph Schmieder „bei entsprechender Nachfrage“ nicht aus.