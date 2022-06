Kostenlose Corona-Bürgertests gibt es ab sofort nicht mehr – dann haben nur noch bestimmte Risikogruppen Anspruch auf den Gratis-Abstrich. In Schleswig-Holstein regt sich breite Kritik an den neuen Regeln. Darum geht es.

Kiel. Mitten in der Corona-Sommerwelle sind Bürgertests ab sofort nicht mehr grundsätzlich kostenlos zu haben. Während Infektiologen aus Schleswig-Holstein anlasslose Tests ohnehin für überflüssig halten, ruft die Änderung der Testverordnung des Bundes auch Kritik hervor. Anbieter von Corona-Schnelltests befürchten zudem, dass sich das Geschäft durch mangelnde Nachfrage bald nicht mehr lohnt – und damit die Testinfrastruktur in Schleswig-Holstein leidet.

Bisher war für jeden Bürger ein Abstrich pro Woche an einer Teststelle möglich, ohne etwas dafür zu bezahlen. Das bisherige, unkomplizierte Angebot ist nun von der Bundesregierung durch ein System ersetzt worden, mit dem nur noch bestimmte Risikogruppen Anspruch auf einen Gratis-Check des Infektionsstatus mit anschließendem offiziellen Nachweis haben. Weiteren Gruppen wiederum werden bezuschusste Tests ermöglicht, für die dann drei Euro pro Abstrich anfallen. Das muss aber nachgewiesen werden.

Schleswig-Holstein lehnt Kostenübernahme für Bürgertests ab

Die Regelung soll Milliardenkosten für den Bund reduzieren, der die Tests bisher komplett finanziert hat. Den Bundesländern ist es freigestellt, ob sie den Drei-Euro-Bürgeranteil übernehmen. Schleswig-Holstein hat sich bereits dagegen ausgesprochen. „Die Position des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein ist, dass anlasslose Massentests in der aktuellen Phase der Pandemie nicht mehr zielführend sind“, hieß es auf Nachfrage. Tests sollten demnach wieder zunehmend zu diagnostischen Zwecken vorgenommen werden.

So sehen es auch Infektiologen wie Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin an der Uni Kiel: „Auf der Fachebene wird inzwischen das symptomorientierte Testen befürwortet“ – also nur bei Anzeichen einer Corona-Erkrankung. In dem Fall nehmen Arztpraxen PCR-Tests vor. „Die Diagnostik erfolgt auf diese Weise über die Labore, nicht mehr über die Teststellen“, so Fickenscher.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) kritisiert die neue Verordnung für Bürgertests scharf. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Testmenge zurückgeht, weil die Anspruchsberechtigung, ein Ausnahmefall zu sein, letztlich von jedem Bürger geltend gemacht werden kann“, sagte die Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke. „Die Testverordnung des Bundes ist intransparent, nicht vermittelbar und öffnet Manipulationen Tür und Tor.“

Betreiber von Corona-Tests in Kiel skeptisch

Unter Teststellen-Betreibern herrscht Unsicherheit. Anbieter Sven Holtorf aus Kiel-Friedrichsort etwa rechnet mit weniger Nachfrage, womit sich das Angebot bald nicht mehr rechnen könnte. Das befürchten auch die Kliniken im Land und prophezeien einen Ansturm auf ihre Testeinrichtungen. Doch das sei nicht leistbar, sondern verschärfe ihre Situation noch.

In den Krankenhäusern herrscht wegen zahlreicher Corona-Fälle in den Belegschaften derzeit Personalknappheit. Deshalb hatten die Einrichtungen zuletzt angekündigt, nicht dringende Behandlungen zu verschieben. Zudem appellierten sie, Selbsttests zu nutzen. Personen mit leichten Krankheitssymptomen sollten demnach zu Hause bleiben.

Auch andere Bereiche der sogenannten kritischen Infrastruktur geraten durch steigende Infektionszahlen langsam an die Belastungsgrenze. „Wenn es so weitergehen würde, wird es in ein paar Wochen schwierig, alle Funktionen und Fahrzeuge zu besetzen“, sagt Markus Brandau, stellvertretender Amtsleiter der Kieler Berufsfeuerwehr. Auch in Kitas und Senioreneinrichtungen wird es zunehmend problematisch, Personalausfälle zu kompensieren: „Die Lage ist extrem angespannt“, heißt es beim DRK.

Die Kieler Verkehrsgesellschaft KVG meldet aktuell einen Krankenstand von 16 Prozent beim Fahrpersonal. Bereits seit Dienstag würden daher vereinzelt Busse ausfallen. Sollte sich die Lage weiter verschlechtern, müsse auch in der kommenden Woche mit Einschränkungen gerechnet werden.