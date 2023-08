﻿Neue Studie: In Schleswig-Holstein ist Islamunterricht Mangelware

Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Von Wünschen und amerikanischen Träumen an der Förde

Die „Disney Dream“ - das Traumschiff für amerikanische und kanadische Urlauber - liegt am Ostseekai in Kiel. Unweit davon geht die Debatte um einen möglichen Tunnel unter der Kieler Förde in die nächste Runde. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.