Wacken/Kiel. Es ist ein ungewöhnlicher Ort zum Ermitteln: Inmitten von schwarz gekleideten Heavy-Metal-Fans und dröhnender Musik versuchen die Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) das Rätsel um ein totes Baby zu lösen und die Mutter zu finden. Das Wacken-Open Air ist vom 4. bis 6. August ein wichtiger Drehort für den neuen Kieler „Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“. Doch nicht nur auf dem Festival-Gelände wird gedreht. Das kleine Dorf dient ebenfalls als Kulisse. Bis Anfang August wird in der 2000-Einwohner-Gemeinde gedreht, Anwohnerinnen und Anwohner erleben die Kommissare hautnahe bei den Ermittlungen.

„Etwas mehr Party am Bierstand!“ Stefan Mohrbutters Kommandos sind laut und deutlich. Der Regieassistent gibt am Set für den neuen Kieler „Tatort“ die Anweisungen für rund 20 Komparsinnen und Komparsen, die bei den Dreharbeiten unverzichtbar sind. Die Aufgabe: Die Hauptstraße in Wacken rauf und unter laufen. Ziel ist besagter Bierstand, der auf dem Grundstück von Familie Radeboldt steht. Und dort sollen die fast allesamt in schwarz gekleideten Männern und Frauen ordentlich feiern – schließlich sind sie beim Wacken Open Air!

Bierstand von Familie Radeboldt dient als Kulisse

Eigentlich beginnt das Heavy-Metal-Festival erst am 4. August. Doch für die „Tatort“-Dreharbeiten wurde der Start um einige Tage vorgezogen – zumindest fiktiv. Echt ist allerdings die Kulisse. Aus dem Bierstand im Vorgarten seiner Mutter Kerstin verkauft Maik Radeboldt gemeinsam mit seiner Frau Mira während des Wacken Open Air Gerstensaft und alkoholfreie Getränke. Allerdings baut die Familie den mobilen Wagen normalerweise erst kurz vor dem Festivalbeginn auf. Aber als der NDR bei den Radeboldts anfragte, ob der Vorgarten als Drehort genutzt werden kann, zögerte Maik und Mira nicht. „Wir haben den Stand von unserem Lieferanten früher abgeholt, um bei dem Dreh dabei sein zu können“, sagt der 33-Jährige.

„Dass hier in Wacken ein „Tatort“ gedreht wird, ist etwas Außergewöhnliches. Da sind wir natürlich gerne dabei“, sagt Radeboldt. Nun treffen sich rund 15 Komparsinnen und Komparsen an seinem Bierstand. Feiern, trinken, tanzen, grölen – und bilden mit ihren Händen die berühmt-berüchtigte „Pommesgabel“ – der Gruß der Heavy-Metal-Fans. Aus einer Musikbox dröhnen laute Bässe.

Wiederkehrende Statisten im Kieler „Tatort“

Eine der Statistinnen: Gabi Bartels. Die Nordhastedterin ist seit Jahren in ihrer Freizeit als Komparsin aktiv, in einem bereits abgedrehten, aber noch nicht ausgestrahlten Kieler „Tatort“ ist sie gemeinsam mit ihrem Labrador Ben zu sehen. „Es macht unglaublich viel Spaß, man lernt neue Menschen kennen und trifft sie immer wieder.“ So wie Sönke Reimers, mit dem Gabi Bartels in mehreren Filmproduktionen durch Zufall gemeinsam aufgetreten ist, und der ebenfalls gut gelaunt den Bierwagen von Maik und Mira Radeboldt ansteuert.

Auf dem Weg zum Getränkestand kommen die Laiendarsteller an weiteren Vorgärten vorbei – und treffen dabei auf Astrid und Erhard Lipp. Die Bewohner der Hauptstraße wollte eigentlich nur die Dreharbeiten vor der Haustür beobachten, wurden dann aber von den NDR-Produzenten angesprochen, ob sie nicht auch als Komparsen mitwirken und als Anwohner das Treiben der Festival-Besucher bestaunen wollen. „Wir sind sozusagen von Schaulustigen zu Statisten geworden“, sagt das Ehepaar, das jeden Kieler „Tatort“ schaut. Nun könnten sie selbst darin zu sehen sein.

Axel Milberg lobt Gelassenheit der Wackener

Ob und welche Szenen schlussendlich gezeigt werden, ist am Drehtag noch nicht klar. Es wird mehr Bildmaterial produziert als benötigt. Dass die Komparsen nicht im „Tatort“ auftauchen könnten, spielt an diesem Montag in Wacken keine Rolle. Die Stimmung ist entspannt und ausgelassen. Und diese Euphorie springt auch auf die Hauptdarsteller Axel Milberg und Almila Bagriacik über, die in der abgedrehten Szene mit dem Auto an dem Bierstand vorbeifahren.

Nach Drehschluss steht Axel Milberg bereitwillig für Fotos mit den Statisten zur Verfügung, ist sehr angetan von der Gelassenheit, die die Wackener ausstrahlen. „Die Autofahrer waren sehr entspannt, keiner hat gehupt, wenn wir während der Dreharbeiten auf der Straße anhalten mussten.“ Almila Bagriacik ist die Freude über den Drehort in Wacken und auf dem Festivalgelände, das aktuell noch aufgebaut wird, anzusehen. „Es fühlt sich an wie ein Backstage-Besuch, ist etwas ganz Besonderes.“

Der neue „Tatort“ aus Kiel: Totes Baby bringt Ermittler an emotionale Grenze

Und darum geht es im neuen Kieler „Tatort“: Nachdem auf einem Parkplatz bei Kiel ein totes Baby gefunden wird, begeben sich Klaus Borowski und Mila Sahin auf die Suche nach der Mutter. Ein Eintrittsbändchen für das Wacken Open Air führt die Ermittler schließlich in den Festival-Ort.

Dort treffen Borowski und Sahin auf den Festival-Caterer Michi Berger (Nikolas Monu), der kürzlich eine junge Frau und ihr Baby im Auto mitgenommen hatte. Er hat eine Affäre mit der Bestatterin Meike (Bärbel Schwarz), deren Sohn Jan (Marven Gabriel Suarez-Brinkert) in der Nacht, als das Baby verschwand, Beobachtungen gemacht hat, die er mit niemandem teilen will. Mysteriös bleibt die Rolle der hochschwangeren Sarah (Anja Schneider), die bestürzt auf die Nachricht von dem toten Kind reagiert und allem Anschein nach etwas zu verbergen hat.

Der neue Kieler „Tatort“ soll voraussichtlich 2023 ausgestrahlt werden. Er wird noch bis zum 5. August in Schleswig-Holstein und in Hamburg gedreht. Regie führt Ayse Polat, die zuletzt den Dortmunder „Tatort: Masken“ verantwortete. Das Drehbuch schrieb Agnes Pluch.

Der Inhalt des neuen „Tatorts“ hat Auswirkungen auf die Drehorte in Kiel. Es werden keine einzigen Bilder aus der Landeshauptstadt zu sehen sein, dort wird nicht eine einzige Szene gedreht. Selbst das Kommissariat an der Kiellinie kommt nicht vor. Da Borowski und Sahin in Wacken ermitteln, erreichen sie dort ein provisorisches Kommissariat und bilden mit Unterstützung einer Kollegin aus dem Landkreis Itzehoe eine Sonderkommission. Gedreht wird auch in Witzhave, Roseburg, Walksfelde und Hamburg.