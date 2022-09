﻿Neuer Flüchtlingsstrom: Haben wir einen Sozialtourismus, Herr Sager?

Kiel. Der Präsident des Deutschen Landkreistags Reinhard Sager (CDU) betrachtet die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen mit Sorge. Ein Teil der Probleme sei hausgemacht, sagte er den Kieler Nachrichten am Dienstag. Unvergleichbar hohe Sozialleistungen wirkten europaweit wie ein Leuchtfeuer – auch in Ländern, wo Menschen eigentlich längst eine Zuflucht gefunden hätten.

Herr Sager, Sie weisen mit Sorge darauf hin, dass Menschen aus der Ukraine nicht die einzigen Flüchtlinge sind, die derzeit nach Deutschland drängen. Wen meinen Sie damit?

Reinhard Sager: Es kommen Menschen zu uns, die schon in anderen europäischen, an die Ukraine angrenzenden Staaten Zuflucht gefunden haben. Nach den EU-Bestimmungen könnten sie auch dort Zuflucht begehren. Sie kommen aber nach Deutschland, weil bei uns die Sozialleistungen unvergleichbar hoch sind. Es kommen vermehrt auch wieder Menschen über die Balkanroute, insbesondere über Belgrad. Sie reisen visafrei nach Serbien ein und gelangen dann über Fluchtrouten via Österreich und Tschechien nach Deutschland. Hier brauchen wir dringend eine europäische Abstimmung.

Sie fordern, dass Deutschland Flüchtlingen nicht weitere Anreize schaffen soll. Haben wir einen „Sozialtourismus“?

Nein, das Wort ist sicherlich unpassend, auch wenn es den im Einzelfall geben mag. Aber die Menschen können rechnen. Seit dem 1. Juni gewähren wir Flüchtlingen aus der Ukraine Hartz-IV-Leistungen und ab Januar 2023 sogar noch das erhöhte Bürgergeld. Im Tourismuskreis Ostholstein gibt es Gastronomie-Betriebe, denen die ukrainischen Beschäftigten kündigen, weil sie ohne Arbeit in Deutschland mehr Leistungen vom Staat bekommen, als sie in ihrer ukrainischen Heimat jemals verdienen könnten. Das kann man den Menschen nicht verübeln, aber im Vergleich zu anderen europäischen Staaten haben wir den Goldstandard, der eine Harmonisierung der europäischen Flüchtlingspolitik erschwert.

Reinhard Sager zu Flucht und Asyl: „Hoher gesellschaftspolitischer Sprengstoff“

Sie meinen, Deutschland ist zu spendabel?

An dieser Stelle ist das ein Leuchtfeuer, das Menschen anzieht, die schon woanders Zuflucht gefunden haben. Die deutsche Sozialgesetzgebung stellt einen besonderen Anreiz dar, nach Deutschland zu kommen. Als man die Regelung für die ukrainischen Flüchtlinge schuf, hatte man nicht geahnt, wie lange der Krieg dauern wird und wie viele Menschen tatsächlich zu uns kommen. Und man hat bezweckt, den Menschen schnell einen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu verschaffen. Aber wir haben jetzt überwiegend alte Menschen, sehr viele Frauen und Kinder, die dem Arbeitsmarkt aus verschiedensten Gründen gar nicht zur Verfügung stehen. Es wird langsam zu einem quantitativen Problem.

Sie fordern, Sozialstandards abzuschmelzen, damit es sich für Menschen eher lohnt, eine Arbeit zu suchen?

Eine Alternative wäre, zu Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu wechseln, so dass auch ukrainische Flüchtlinge geringere Leistungen bekämen. Das Thema birgt doch einen hohen gesellschaftspolitischen Sprengstoff, weil untere Einkommensstufen erheblich mit steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen zu kämpfen haben. Dieser Sprengstoff muss eher reduziert als befeuert werden.

Deutschland braucht in den nächsten Jahren zusätzliche Arbeitskräfte, darauf weisen auch die Kommunen hin. Was ist an Zuwanderern so problematisch?

Ja, wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, aber eine qualifizierte. Die unzähligen Menschen aus der Ukraine und angrenzenden Ländern wie Moldawien, aber auch aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und Eritrea stehen dem Arbeitsmarkt überwiegend nicht zur Verfügung.

Die Wohnungen in den Städten und Gemeinden sind längst belegt. Wo sollen die Menschen stattdessen unterkommen, wenn nicht in Turnhallen?

Eine Alternative ist sicher die Anmietung von Containern. Ja, Turnhallen selbst halte ich für ungeeignet – nicht nur, weil das den Kindern ihren Sportunterricht wieder wegnähme, sondern weil man die Hallen auch teuer beheizen müsste. Deutschland muss mit Polen darüber sprechen, ob man in der Nähe zur ukrainischen Grenze Unterbringungsmöglichkeiten in größeren Dimensionen schaffen könnte.

Sie sagen also, das Ende der Fahnenstange ist erreicht?

Wir stehen kurz davor, dass das System an seine Grenzen kommt. Wir haben Bundeskanzler Olaf Scholz dringend aufgefordert, einen Flüchtlingsgipfel einzuberufen. Dort muss es nicht nur um Geld gehen, sondern auch um die Unterbringung und Gesundheitsversorgung. Wir haben Kriegsverwundete aus der Ukraine aufgenommen und Krebspatienten, deren Behandlung mal eben 100 000 Euro und mehr ausmacht. Diese Kosten sind bisher alle bei den Kommunen gelandet.