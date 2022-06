Die Erwartungen der neuen Abgeordneten sind groß: Etwa einen Monat nach der Wahl hat Schleswig-Holsteins neuer Landtag seine Arbeit aufgenommen. Statt drei Vizepräsidenten leistet sich das Parlament künftig fünf.

Kiel.30 Tage nach der Wahl hat Schleswig-Holsteins Landtag verfassungsgemäß seine Arbeit aufgenommen. Die Abgeordneten trafen sich am Dienstag zur konstituierenden Sitzung und wählten in einer ersten Amtshandlung die Kieler CDU-Abgeordnete Kristina Herbst zur neuen Präsidentin. Die ehemalige Innen-Staatssekretärin erhielt in geheimer Abstimmung 86,4 Prozent der Stimmen. Herbst ist dreifache Mutter, Reiterin wie auch begeisterte Rennradfahrerin und zog in ihrer ersten Rede Parallelen zwischen Politik und Sport.

„Sport lehrt uns Teamgeist, den Wert ehrenamtlichen Engagements, und er ist ein hervorragendes Mittel der Integration und Inklusion“, sagte die 44-Jährige. Er vereine die Generationen miteinander, ermögliche jedem Menschen eine Teilhabe und vermittle das Gefühl von Gleichwertigkeit. „Sport fördert den Wettbewerb und fordert dafür zugleich die Einhaltung von strikten Regeln auf Grundlage gegenseitigen Respekts. Er erfordert Ausdauer, Hingabe, Herzblut.“ Kurz: Er könne für die Politik ein wichtiges Leitbild sein.