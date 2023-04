﻿Neuer Minenjäger mit Technik aus Kiel wird vor Eckernförde getestet

Ein neuer Minenjäger für Indonesien ist auf Erprobung in der Ostsee. Die Werft Abeking und Rasmussen aus Lemwerder hat das Spezialschiff gebaut. Indonesien soll mit diesen Booten seine Küsten überwachen und Unterwasseranlagen mit Drohnen sichern.

Kiel. Der Marineschiffbau für den Export läuft bei deutschen Werften. Die Erprobung der beiden Minenjagdboot „Palau Fano“ und „Palau Fanildo“ geht in diesen Tagen dem Ende entgegen. Am Montag ist auch der zweite Minenjäger für Indonesien in Schleswig-Holstein eingetroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Palau Fanildo“ wird ab Mittwoch in der Ostsee erprobt, wo bereits die „Panau Fani“ erfolgreich getestet wurde. Die beiden jeweils 60 Meter langen Minenjagdboote gehören zu den modernsten Einheiten ihrer Art.

Die Bauwerft Abeking & Rasmussen hat für das Minenabwehrsystem die Kieler Firma Anschütz ausgewählt, um eine integrierte Lösung für Minenabwehrmaßnahmen, Führung und Steuerung sowie Navigation einzusetzen.

Damit steigt das Kieler Unternehmen genau in den Bereich ein, der bei der Wehrtechnik mittelfristig großes Wachstumspotenzial hat. Der Schutz von Unterwasserinfrastruktur ist seit den Nord-Stream-Vorfällen besonders gefragt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kiel entwickelt

Die in Kiel bei Anschütz entwickelte integrierte Lösung ist mit Navigations- und Brückensystem, einem integrierten Befehls- und Kontrollsystem sowie einem hochmodernen Minensuchsonar ausgestattet. Dies ermöglicht komplexe Minenjagdoperationen.

„Wir sind stolz darauf, zu diesem neuen Design von Minenabwehrschiffen beizutragen“, sagte Thomas Lehmann, Leiter des Geschäftsbereichs Integrated Mission Systems.

Effiziente Minenabwehr ist von entscheidender Bedeutung für einen sicheren Seeverkehr und den Schutz der maritimen Infrastruktur. Ein ebenfalls in Kiel neu entwickeltes Softwaremodul für das System „SYNTACS“ bietet die erforderlichen Fähigkeiten für die Minenjagd.

Lagebilderstellung mit modernstem System

Das System fügt alle Informationen aus Seekarten, Sonar und Radar zu einem Lagebild zusammen. Die Minenjagd-Lösung aus Kiel bietet nach Firmenangaben auch die Objektverfolgung über und unter Wasser an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Bereitstellung unserer MCM-Suite in einer integrierten Lösung verbessert die Sicherheit, Präzision und Effizienz bei der Erkennung und Klassifizierung verdächtiger Objekte, ermöglicht aber auch die Verteilung eines gemeinsamen Betriebsbildes auf dem Schiff und an andere Einheiten“, so Lehmann.

Während die „Pulau Fani“ in der Nordsee ist, wird die „Pulau Fanildo“ ab Mittwoch vor Kiel und Eckernförde erprobt. Der Entwurf von Abeking & Rasmussen basiert auf deutschen und türkischen Minenjagdbooten. 28 Boote wurden nach diesen Plänen bereits gebaut.

Lesen Sie auch

Die in Kiel von Anschütz entwickelte Technik könnte auch für die Modernisierung der deutschen Minenjagdboote des 3. Minensuchgeschwaders zum Tragen kommen. Neue Minenjagdboote sind bis 2035 für die deutsche Marine ebenfalls in Planung.