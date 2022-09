﻿Neuer Omikron-Impfstoff: Nachfrage in SH steigt stark an

Deutlich mehr Menschen im Norden wollen sich erneut gegen Corona impfen lassen – das liegt am neuen, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff. In Kiel wurden am Freitag die ersten Impflinge gepikst. Für Frust sorgte die zunächst ungeklärte Frage nach der 5. Impfung. Dies soll jetzt passieren.

Kiel. Kaum ist der neue Omikron-Impfstoff da, steigt die Nachfrage nach einem Booster für den Corona-Schutz im Norden deutlich. Das spürt nicht nur der Arzneimittelgroßhandel mit mehr Bestellungen aus Arztpraxen – das spürt auch das Land auf dem Online-Impf-Portal www.impfen-sh.de. „Die Anzahl der Buchungen pro Tag liegt derzeit rund doppelt so hoch wie zuvor“, berichtet der Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums, Christian Kohl. So seien am Donnerstag insgesamt rund 1200 Termine gebucht worden. Vergangene Woche waren es demnach täglich 500 bis 600.

Neuer Corona-Impfstoff: Am Impfzentrum Kiel waren mehr als 100 Termine vorab gebucht

Am Kieler Impfzentrum warteten am Freitagmorgen viele Interessenten bereits vor Öffnung auf Einlass. Mehr als 100 Termine waren für den Tag gebucht. „Das Interesse ist echt groß“, bestätigt Dennis Kramkowski, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. „Wir hätten aber deutlich mehr Kapazitäten für 1300 bis 1400 Impfungen am Tag.“

Doch zurzeit kann sich noch nicht jeder Interessierte mit dem neuesten Vakzin schützen lassen. Die Entscheidung hängt vom Impf- und Infektionsstatus ab, aber auch von Vorerkrankungen und Alter. „In den Impfstellen wird der Impfstoff aufgrund der zunächst begrenzten Verfügbarkeit anfänglich Menschen ab 60 Jahren angeboten“, so der Ministeriumssprecher.

In der laufenden Woche wurden laut Kohl insgesamt 11 520 Impfdosen an die 15 Impfstellen des Landes ausgeliefert. Am Freitag trafen noch einmal so viele Einheiten ein. Erste Impfungen gab es bereits am Donnerstag.

Corona-Impfstoff: Zunächst Frust in Kiel über Absage für fünfte Impfung

Aus Sicht des Ministeriums ist der Impfstart „insgesamt gut angelaufen“. Kurz nach Beginn des Betriebs kristallisierte sich allerdings ein Problem heraus: die Nachfrage nach der fünften Impfung. Für diese Auffrischung gibt es keine explizite Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

In Kiel wurde ein älteres Paar darum abgewiesen. „Der Frust ist nachvollziehbar“, sagt Arzt Kramkowski. Der Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), Hans-Joachim Commentz, erklärt: „Viele Impflinge, die zur priorisierten Gruppe gehören, standen für die fünfte Impfung an.“ Gerade betagte Menschen haben sich bereits im vergangenen Winter und Frühjahr zum vierten Mal impfen lassen, wollen jetzt den besseren Impf-Schutz vor Omikron.

Für Commentz ist dies „ein berechtigter Wunsch, den wir nicht einfach abschlagen wollen“. In Absprache mit dem Land gab es eine schnelle Lösung für die Impfstellen. „Jemand mit Vorerkrankungen, der über 60 ist und für den es medizinische Gründe zur Auffrischung gibt, der soll nach ärztlicher Beratung auch seine fünfte Impfung bekommen können“, so Commentz. Voraussetzung: eine mindestens sechs Monate zurückliegende letzte Impfung. Wer im vergangenen halben Jahr mit Corona infiziert war, müsse hingegen warten. Auch eine Infektion gilt als Immunisierung.

Voraussichtlich ab kommender Woche kann es auch bei den niedergelassenen Ärzten losgehen. Die haben „in großem Maße“ Impfstoff bestellt, berichtet Jens Lassen vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein: „Wir rechnen mit einer steigenden Nachfrage.“