﻿Neuer Omikron-Impfstoff: Nächste Woche soll es in SH losgehen

Die Nachfrage nach Impfterminen im Land dürfte jetzt steigen: Bereits ab Mitte kommender Woche erwartet Schleswig-Holstein den nächsten Omikron-Impfstoff von Biontech. Der Wirkstoff ist an die Corona-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst. Ein Überblick.

Kiel. Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Nachdem die EU-Kommission den aktuellsten angepassten Omikron-Impfstoff am Montag zugelassen hatte, erwartet Schleswig-Holstein bereits in der kommenden Woche die ersten Chargen. Zum Start sind es rund 70 000 Dosen des Biontech-Präparats, das an die aktuell dominierenden Corona-Untervarianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. Der Schutz vor einer Ansteckung, aber auch schweren Covid-Erkrankung könnte dadurch verbessert sein.

Nach Angaben von Hans-Joachim Commentz, Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), soll der Impfstoff zur Wochenmitte in den pharmazeutischen Großhandel kommen. Ab Freitag steht er laut Gesundheitsministerium bereits in den 15 Impfstellen des Landes zur Verfügung. In den Arztpraxen kann der neue Impfstoff laut KVSH voraussichtlich ab der darauffolgenden Woche verimpft werden.