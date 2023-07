﻿Neues Schiff für die Bundeswehr in Eckernförde – „Kalkgrund“ testet Waffen auf der Ostsee

Berne/Eckernförde. Die Erneuerung der Flotte der Bundeswehr in Eckernförde kommt langsam in Fahrt. Am Freitag taufte Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) das erste von zwei neuen Booten für die Erprobung neuer Waffensysteme auf den Namen „Kalkgrund“. Es soll bei der Wehrtechnischen Dienststelle 71 stationiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

95 Millionen Euro investiert die Bundeswehr in die Anschaffung dieses Duos. Die im Fachjargon „Messboote Seeversuche Küste“ bezeichneten Einheiten sind aber ausgewachsene Forschungsschiffe. Das zweite Boot liegt noch in der Halle bei der Fassmer-Werft in Berne an der Weser.

Alte „Kalkgrund“ fährt jetzt für Israels Marine

Die Boote sind 51,7 Meter lang, rund 1000 BRZ groß und ausgelegt für 23 eingeschiffte Personen. Somit sind sie für Fahrten in den europäischen Randmeeren einsetzbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue „Kalkgrund“ übertrift ihre 2004 an die Marine Israels verkaufte Namensvorgängerin deutlich, die nur 39 Meter lang und knapp 400 BRZ groß war. Die alte „Kalkgrund“ war 1989 auf der Kröger Werft in Schacht-Audorf als drittes der fünf Mehrzweckboote des Typs „Stollergrund“ für die WTD 71 gebaut worden.

Von den fünf Booten sind heute nur noch „Breitgrund“ und „Mittelgrund“ im Dienst der WTD 71. Diese beiden Einheiten testen nicht nur Waffensysteme, sie legen auch Messgeräte in der Ostsee aus und können Taucher für Forschungsarbeiten ans Ziel bringen.

Fassmer-Werft machte das Rennen

Die Ausschreibung zum Bau der beiden Neubauten hatte die Fassmer-Werft gewonnen, die zuletzt Forschungsschiffe für das Bundesamt für Hydrographie und das Alfred-Wegener-Institut gebaut hatte. Die mittelständische Werft hat sich auf den Bau von Militärschiffen und Behördenfahrzeugen spezialisiert. Auch die neuen Einsatzschiffe der Bundespolizei wurden dort gebaut.

Der Rumpf der neuen „Kalkgrund“ wurde aus Kostengründen in Litauen gefertigt. Bei der Werft Western Baltija in Klaipeda erfolgte 2022 die Kiellegung. Im Spätsommer und Herbst 2022 wurden die unfertigen Kaskos der beiden Messboote dann durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Berne geschleppt.

Indienststellung ist bereits Ende des Jahres geplant

Die „Kalkgrund“ und ihre noch namenlose Schwester sollen zum Jahresende 2023 und Jahresbeginn 2024 in Dienst gestellt werden. Es sind die ersten Neubauten für die Wehrtechnische Dienststelle 71 seit der Indienststellung des Forschungsschiffes „Planet“ 2005.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Aufgabenbereich gehört dann die Begleitung von U-Booten, der Einsatz autonomer Waffensysteme und von Tauchern und Tauchgeräten in Küstennähe. Etliche Drohnen-Projekte befinden sich gerade in Planung.

WTD-Flotte stark geschrumpft

Alle Waffensysteme müssen vor dem Einbau auf Marineeinheiten zunächst bei der WTD 71 in Eckernförde getestet und erprobt werden. Die Dienststelle ist Teil des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz.

In der zuletzt stark geschrumpften WTD-Flotte sollen die beiden Neubauten jetzt die drei Einheiten „Breitgrund“, „Mittelgrund“ und „Wilhelm Pullwer“ ersetzen, die zum Teil bereits 55 Jahre alt sind. Zeitweise hatte die WTD 71 fast 30 eigene Schiffe und Boote für die Erprobung von Waffen auf der Ostsee und der Nordsee.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Optisch fällt am Neubau besonders die große Kennung am Rumpf auf. Die Nato-Kennung „Y898“ wurde bei der „Kalkgrund“ extrem groß und gut sichtbar aufgemalt. Der Buchstabe Y steht in der Nato für „Yard Vessel“ – was übersetzt „Werftfahrzeug“ heißt. Diesen Buchstaben bekommen meist Einheiten für den Einsatz in Häfen, Werften und an Küsten.

KN