﻿Neues Welcome-Center in Kiel: Verwechslungen nicht ausgeschlossen

Schleswig-Holstein will auf der Suche nach Fachkräften verstärkt qualifizierte Arbeitnehmer und -nehmerinnen aus dem Ausland willkommen heißen. Zum 1. Dezember soll in Kiel in der Fabrikstraße 7 im Südflügel das neue Welcome-Center einziehen.

© Quelle: Ulf Dahl