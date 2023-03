﻿Neue Sicherungsboote für die Bundeswehr in Eckernförde

Die Bundeswehr in Eckernförde bekommt in diesem Jahr wieder neue Schiffe. Am Freitag wird in Rostock das erste Boot einer neuen Klasse von Sicherungs- und Arbeitsbooten auf den Namen „Schleswig“ getauft. Es leitet eine neue Klasse ein.

Eckernförde. Die Wehrtechnische Dienststelle 71 der Bundeswehr hat eine lange Durststrecke hinter sich. Die Flotte der Bundeswehr-Einrichtung in Eckernförde war durch Überalterung und Außerdienststellungen gelichtet worden. Nun gibt es aber die Wende.

Bis zu drei Neubauten sollen allein in diesem Jahr zur WTD 71 nach Eckernförde kommen. Den Anfang macht bereits in wenigen Tagen die „Schleswig“. Das erste von zwei neuen Sicherungs-, Transport- und Schleppbooten wird am Freitag in Rostock getauft. Die Boote werden deshalb als STS-Einheiten bezeichnet.

Die Werft Tamsen Maritim in Rostock hatte den Auftrag zum Bau der beiden STS-Boote 2021 bekommen und als Unterauftragnehmer die SET-Werft in Tangermünde mit dem Bau beauftragt. Die Überführung von der Bauwerft an der Elbe zum Generalunternehmer in Rostock erfolgte am 8. März durch den Nord-Ostsee-Kanal.

Neubauten ersetzen drei ältere Enheiten

In Eckernförde wird der Neubau nach dem erfolgreichen Ablauf der Abnahmen in Rostock im April erwartet, wie die Dienststelle auf Anfrage mitteilt. Dort soll die „Schleswig“ zusammen mit ihrer noch im Sommer folgenden Schwester die kleinen Arbeitsboote „AM 7“ und „AM 8“ und „AK2“ ablösen.

Die neuen Arbeitsboote sind jeweils 20 Meter lang und 5,5 Meter breit. Der Antrieb besteht aus einem MAN-Diesel mit rund 500 PS. Zur Ausstattung der „Schleswig“ gehört auch ein Deckskran und 40 Quadratmeter Arbeitsdeck.

Alte „Schleswig“ liegt heute in Südafrika

In der Bundeswehr ist damit der Name der Schleistadt wieder vertreten. 1958 wurde für die Bundesmarine das Minensuchboot „Schleswig“ in Dienst gestellt. Es diente bis September 2000 unter deutscher Flagge. Danach wechselte es nach Südafrika und ist dort heute in der Reserve.

Zusätzlich zu den beiden STS-Einheiten bekommt die Wehrtechnische Dienststelle 71 in Eckernförde bis zum Sommer nächsten Jahres noch zwei neue Seeversuchsboote. Sie sollen drei ältere Einheiten der WTD ersetzen.

Die 50 Meter langen Neubauten der Versuchsboote liefert die Fassmer-Werft in Berne an der Weser. Dort liegen die Einheiten bereits in der Ausrüstung. Die Rümpfe waren auf einer Werft in Litauen gebaut und im Herbst vorigen Jahres überführt worden.