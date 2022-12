﻿Neues Ziel: Lübeck Air fliegt auch in den schwedischen Schnee

Am 28. Januar 2023 nimmt Lübeck Air das schwedische Sälen in den Flugplan auf. Weitere Ziele im Winter ab Blankensee sind Stuttgart, München, Bergen in Norwegen und das österreichische Salzburg.

Lübeck. Während die weiße Pracht in Lübeck gerade eine Pause einlegt, lockt reichlich Schnee etwa in Schweden, Norwegen, oder in den Alpenregionen. Wer den Winter in den Bergen Skandinaviens liebt oder ihn kennenlernen möchte, kann die Reise direkt ab Lübeck-Blankensee antreten. Der Start der Direktflüge mit Lübeck Air ins alpine, schwedische Sälen ist am 28. Januar 2023. Jeweils sonnabends wird geflogen. Lübeck Air bedient derzeit außerdem die Ziele Bergen in Norwegen, München und Stuttgart sowie das österreichische Salzburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Strecke nach Sälen, für die der 100-sitzige Jet vom Typ Embraer 190 zwei Stunden braucht, wird mit Direktflügen absolviert. Los geht es ab Blankensee um 9 Uhr. Ankunft am Flughafen in Sälen ist um 11 Uhr. Zurück geht es um 11.30 Uhr mit Ankunft in Lübeck um 13.30 Uhr. „Die Flüge sind bis zum 8. April 2023 geplant“, sagt Flughafensprecherin Stefanie Eggers. Flugtickets seien ab 120 Euro pro Strecke zu haben, so Eggers.

250 Pisten, 100.000 Betten

Unmittelbar in der Nähe des Scandinavian Mountains Airport erstreckt sich sowohl Schwedens großes alpines Skigebiet Sälen sowie Norwegens größtes Skigebiet Trysil. Die Region bietet 250 Pisten und mehr als 100 000 Betten in Hotels, Apartments und Ferienhäusern, sowie ein großes Offroadcamp.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Lübeck Air ins schwedische Skigebiet Sälen/Trysil. © Quelle: hfr

Shuttle via Schneemobil

Der Flughafen Sälen/Trysil wird von den Eigentümern auch als Scandinavian Mountains Airport bezeichnet. Er befindet sich im Eigentum verschiedener Betreiber von Wintersportressorts. Aufgrund der Grenznähe sind auch norwegische Inhaber von Skigebieten involviert, heißt es vom Flughafen Lübeck. Was der lübsche Airport nicht bietet: In Sälen lockt ein besonderer Shuttle, die Abholung mit dem Schneemobil oder sogar mit dem Hundeschlitten direkt am Flughafenterminal.

Ab Lübeck: Venetien und Andalusien

Fortbewegungsmittel ganz anderer Art bietet die Lagunenstadt Venedig: Die Gondel-Metropole wird von Blankensee im Rahmen von Sonderreisen im Mai und Juni 2023 angeflogen. Auch das südspanische Andalusien ist via Lübeck zu erreichen. Sonderflüge gibt es im April des kommenden Jahres.