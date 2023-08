Schwarzarbeit in Neumünster: Bauunternehmer soll über drei Millionen Euro unterschlagen haben

Kiel/Neumünster. Schwarzarbeit in mehr als 100 Fällen: Ein 43-jähriger Bauunternehmer aus Neumünster soll mit vier unterschiedlichen Firmen Sozialversicherungen und Staat um mehr als drei Millionen Euro geschädigt haben. Beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Kiel am Dienstag wollte der gebürtige Neumünsteraner seine Taten nun eigentlich gestehen. Doch mit einem Geständnis hatten seine Ausführungen teilweise wenig zu tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 40 Minuten dauert die schon verkürzte Anklageverlesung am Morgen durch Staatsanwältin Britta Reichstein. Der Angeklagte verfolgt das Geschehen konzentriert und größtenteils mit verschränkten Armen. Der 43-Jährige ist einschlägig vorbestraft und sitzt seit Anfang März in Untersuchungshaft.

43-Jähriger aus Neumünster in 138 Fällen wegen Schwarzarbeit angeklagt

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Zwischen Juni 2017 und Februar 2023 wird dem 43-Jährigen in 138 Fällen Schwarzarbeit vorgeworfen. Dabei habe er insgesamt Versicherungs- und Lohnsteuerbeiträge in Höhe von knapp 3,2 Millionen Euro vorenthalten und nicht gezahlt. Außerdem soll er 16 Menschen aus Drittländern wie dem Kosovo ohne Aufenthaltstitel beschäftigt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte war in dem Zeitraum laut Staatsanwaltschaft faktischer Geschäftsführer von insgesamt vier Bauunternehmen, in denen er demzufolge rein formelle Geschäftsführer aus dem Freundes- und Familienkreis eingesetzt haben soll.

Der Angeklagte soll zudem Teile des Firmenvermögens eines der Unternehmen beiseitegeschafft haben, um es der Insolvenzmasse zu entziehen. Darüber hinaus soll er unter Angabe nicht zutreffender Umsatzzahlen Überbrückungshilfen des Corona-Förderprogramms von mehr als 200 000 Euro beantragt haben.

Schwarzarbeit in Neumünster: Landgericht Kiel sieht kein ausreichendes Geständnis

Nach der Anklageverlesung wird die Verhandlung am Dienstag für mehr als eine Stunde unterbrochen. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht einigen sich auf eine Verständigung. Bei einer geständigen Einlassung soll dem Angeklagten ein Strafmaß von insgesamt fünfeinhalb bis sechs Jahren Freiheitsstrafe zugesichert werden.

Doch als der 43-Jährige mit seinem Geständnis beginnt, kommt es schnell zu Unklarheiten. Der Angeklagte verwickelt sich in Widersprüche, schiebt viel Verantwortung für die Tätigkeiten auf den Baustellen seiner ersten Firma auf den formellen Geschäftsführer. Auf das Geschäftskonto habe er kein Zugriff gehabt, sagt er – um wenig später zuzugeben, eine Vollmacht gehabt und auch Geld abgehoben zu haben.

Prozess vor dem Landgericht Kiel geht am Mittwoch weiter

Nach knapp einer Stunde unterbricht der Richter die Verhandlung. „Das, was ich bisher von Ihnen gehört habe, geht nicht in die Richtung einer geständigen Einlassung“, sagt er in Richtung des Angeklagten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach einer Mittagspause schließlich gibt sich der Angeklagte zwar in einigen Fällen geständig – in anderen sieht der Richter jedoch weiterhin Schwierigkeiten, „darin ein Geständnis zu sehen“. Die ausgehandelte Verständigung steht somit auf der Kippe. Voraussichtlich wird am nächsten Verhandlungstag am Mittwoch darüber entschieden, ob sie aufgehoben wird.

KN