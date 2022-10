Neumünster-Einfeld: Tödlicher Unfall am Prozesstag um tödlichen Unfall

Wenige Stunden vor dem Prozess um die Todesfahrt von Neumünster Anfang 2021 kam es erneut zu einem schweren Unfall im Stadtteil Einfeld. Ein Mann starb, eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Weitere Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Reaktionen auf die Kritik an der Tram-Planung für Kiel und die partielle Sonnenfinsternis.

Schwerer Verkehrsunfall im Roschdohler Weg in Neumünster-Einfeld: Das Auto überschlug sich, schleuderte auf ein Grundstück, dort prallte es gegen einen Baum. Ein Insasse wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 39-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

heute könnte der Eindruck entstehen, dass sich besonders schlimme Unfälle in Neumünster häufen. Doch um es vorweg zu nehmen - die eine Meldung (tödlicher Unfall in der Nacht in Einfeld) hat mit der anderen (Prozess um Todesfahrt in Einfeld) nichts zu tun. Die einzige Gemeinsamkeit: In beiden Fällen kamen Menschen in tragischer Weise ums Leben.

Beim Unfall um 3.34 Uhr in der Nähe der Waldorfschule von Neumünster weiß man über den Unfallhergang bislang recht wenig. Klar ist nur, dass sich das Auto überschlug und gegen einen Baum prallte, ein 39-Jähriger aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und starb. Wer am Steuer saß und ob eine dritte Person mit im Fahrzeug war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beim Prozess um den schweren Unfall mit drei Toten Anfang 2021 in Neumünster ging es heute mitunter um die Frage, ob der Angeklagte - der keinen Führerschein besitzt - nach der Todesfahrt erneut am Steuer saß. Für größere Fassungslosigkeit unter den Prozessbeteiligten sorgte jedoch ein anderer Moment. Ein Strafbefehl gegen den Angeklagten wurde ausgehändigt.

Meine Kollegen Thorsten Geil und Dennis Betzholz berichten über die Ereignisse zu den Unfällen in Neumünster.

Wechseln wir nach Kiel: Die Kritik des letzten Betriebsleiters der alten Straßenbahn an den Plänen für die neue Tram lieferte der Politik sowie unseren Leserinnen und Lesern Gesprächsstoff. Wie sie das Gutachten zur Planung einer Stadtbahn sehen und ob sie mit Karl-Wilhelm Scharpf einer Meinung sind, erfahren Sie hier:

Eine Besucherin des Hamburger Planetariums betrachtet mit einer Schutzbrille die partielle Sonnenfinsternis.

