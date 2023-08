﻿Nach Rechtsrock-Konzert in Neumünster: Ermittlungen dauern an

Neumünster. Die juristische Aufarbeitung des Rechtsrock-Konzertes, das in letzter Minute von der Polizei in der Kleingartenkolonie Heinrich Förster in Neumünster verhindert werden konnte, geht in die nächste Phase. „Wir haben einigen Personen anhand beweiskräftiger Belege konkrete Handlungen zuordnen können. Nun haben diese Personen die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen“, erklärte Oberstaatsanwalt Dr. Henning Hadeler von der Kieler Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Einige Konzertbesucher müssen wohl auch mit einem gerichtlichen Nachspiel rechnen.

Wie viele es konkret sind, sagte die Staatsanwaltschaft noch nicht. Die Situation stellte sich für die Ermittler zunächst etwas unübersichtlich dar. Hunderte Menschen – darunter bekannte NPD-Größen – waren am 4. März in dem kleinen Vereinsheim in Faldera. Als die Polizei die Veranstaltung beendete, verschanzten sich etliche im Vereinsheim und warfen mit Stühlen und einem Feuerlöscher nach den Beamten. Bei mehr als 200 Personen bestand der Verdacht des Landfriedensbruchs. Sie alle dafür zu belangen, ist schwierig: Dafür ist ein konkreter Nachweis nötig. Bei einigen Person war das nicht möglich, so Hadeler. Als Beweise wurden unter anderem Videos der Polizei ausgewertet.

Rechtsrock in Neumünster: 30 Personen für Straftaten identifizierbar

Schon im Innen- und Rechtsausschuss hatte der Oberstaatsanwalt Mitte März erklärt, dass gut 30 Menschen identifizierbar für weitere Straftaten wie gefährliche Körperverletzung oder tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte seien.

Die Polizei hatte NPD-Bundesvorstandsmitglied Thorsten Heise aus Fretterode (Thüringen) als Veranstalter benannt. Angemeldet hatte das Konzert ein Parzellenpächter aus dem Kleingarten, der mit der NPD-Szene in Neumünster verwoben ist. Inwieweit der Veranstalter und der Anmelder des Konzerts belangt werden können, wird derzeit noch ermittelt. „Das bloße Anmelden ist aber nicht strafbar“, betont Hadeler. Dem Anmelder wurde nach dem Vorfall vom Kleingartenverein seine Parzelle gekündigt.

Die Kleingärtner müssen aber weiter darum bangen, wer für ihren Schaden am Vereinsheim aufkommt. Aus der strafrechtlichen Aufarbeitung könnten sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Kleingärtner ihre Ansprüche geltend machen können. „Das muss dann aber zivilgerichtlich geklärt werden“, erklärt Hadeler. Die zerschlagenen Fenster und Türen wurden provisorisch repariert.

KN