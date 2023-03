﻿Aminata Touré über Rassismus in Neumünster: „Man wurde auf der Straße beleidigt“

Wie stark sind die rechtsradikalen Umtriebe in Neumünster? Aminata Touré hat es am eigenen Leib erfahren: Im KN-Interview berichtet Schleswig-Holsteins Sozialministerin von ihrer Kindheit in den Stadtteilen Faldera und Einfeld, von Ausgrenzung, aber auch Momenten der Bestärkung.

Kiel. Neonazis aus ganz Deutschland waren Anfang März zum geheimen Rechtsrock-Konzert nach Neumünster angereist. Aminata Touré (30) ist von der Nachricht der in letzter Sekunde polizeilich verhinderten Veranstaltung persönlich berührt. Ihre Familie besaß in früheren Jahren in der Gartenkolonie, wo sich die Szene treffen wollte, selbst eine Parzelle. Im Interview erzählt Schleswig-Holsteins Sozialministerin von Begegnungen mit Rechtsradikalen, Beleidigungen auf offener Straße und vom Alltagsrassismus, den sie bis heute erlebt. Und räumt zugleich ein, wie schwer ihr das Gespräch fällt.

Frau Ministerin, Sie sind in Neumünster-Faldera und -Einfeld aufgewachsen. Wie war das als schwarzes Flüchtlingsmädchen?

Aminata Touré: Die Tatsache, dass man in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hat, hat das Leben natürlich geprägt und auch dazu geführt, dass man vom Rest der Gesellschaft ein bisschen isoliert war. Die Debatten heute, wo wir Menschen unterbringen können, erinnern einen daran.

Sie haben dort auch Erfahrungen mit Rassismus gemacht?

Von rassistischen Beleidigungen bis hin zu ausgrenzenden Erfahrungen, die meine Familie gemacht hat, gab es ziemlich viele. Man wurde auf der Straße beleidigt. Wo auch immer.

Es wurden Ihnen Schimpfwörter an den Kopf geworfen?

Genau, solche Situationen meine ich.

Sie verhärten, wenn Sie davon erzählen. Woran liegt das?

Das sind Erfahrungen, die nicht schön sind und die mich persönlich in die Politik gebracht haben. Man erfährt als Mensch eine Abwertung, obwohl man nichts getan hat.

Bitte schildern Sie uns eine konkrete Situation.

Das möchte ich nicht. Es gab oft Situationen, in denen das passiert ist.

Auch in der Schule?

Ja klar, auch in der Schule.

Aminata Touré: „Rassismus passiert einem in der Schule, im Bus bis hin zum Supermarkt“

Sie sagen, ja klar. Dabei ist das nicht selbstverständlich. Hat darauf niemand geachtet?

Das ist doch das Problem mit einer Gesellschaft, in der Rassismus stattfindet: Es gibt keinen Ort, an dem das ausgelassen wird. Es passiert einem in völlig unerwarteten Momenten: in der Schule, im Bus bis hin zum Supermarkt.

Findet das unterschwellig statt?

Sowohl als auch. Genau das ist das Problem mit Rassismus als Konzept: Menschen lassen niedrigschwellig Bemerkungen fallen. Und zugleich geht das mit Abwertung einher: „Abitur? Das wird die eh nicht machen, die wird das Studium eh nicht packen.“

Bei Ihnen hat sich das nicht so ausgewirkt. Woran lag das?

Ich würde nicht sagen, dass sich das nicht ausgewirkt hat. Aber es gab natürlich Widerstände, gegen die man angegangen ist. Man hat seine individuellen Stärken. Ich hatte immer das Glück, dass ich eine sehr starke Mutter und auch tolle Lehrerinnen und Lehrer hatte.

Warum fällt es vielen Betroffenen so schwer, über konkrete rassistische Erfahrungen zu sprechen?

Niemand spricht gern davon, wie er eine Erniedrigung erfahren hat. Niemand berichtet gerne von Situationen, in denen er entmenschlicht wurde. Das ist so, als müsste man breit erzählen, dass man kürzlich auf dem Schulhof verprügelt wurde und davon, wie das war: „Fandest du das schön?“

Aminazta Touré: Rassistische Erfahrungen sind kein persönliches Problem

Das heißt, die Opfer schweigen?

Viele Menschen möchten nicht davon sprechen.

Sie selbst auch nur auf abstrakter Ebene.

Ja. Ganz oft wird davon ausgegangen, dass rassistische Erfahrungen individueller Art sind. Dass sie ein persönliches Problem und eine Ausnahme sind. Aber damit werden diese Erfahrungen infrage gestellt.

Hatten Sie auch Begegnungen mit Neonazis?

Ja, klar. Neumünster ist dafür bekannt, dass rechte Strukturen vorhanden sind. Am „Club 88“ und der Kneipe „Titanic“ bin auch ich oft vorbeigelaufen. 2017 habe ich mit drei anderen von der Grünen Jugend auf dem Bürgersteig mit abwaschbarem Kreidespray „Nazis raus“ geschrieben. Plötzlich ging die Tür auf, und es kamen Leute aus der Kneipe.

Und dann?

Die sagten, dass wir gehen sollen.

Hatten Sie Angst?

Ja, natürlich! Das waren Neonazis. Zum Glück ist nichts passiert. Die fragten, was wir machen. Wir haben geantwortet, dass wir Wahlkampf machen und sind dann weggegangen.

Es hätte mehr passieren können.

Ja, das stimmt.

Aminata Touré: „Neumünster gehört nazifrei“

Warum haben Sie sich trotzdem in diese Situation begeben?

Weil ich der Überzeugung bin, dass diese Stadt nazifrei gehört. Neumünster ist voll vielfältig. Ich möchte keinen Umweg gehen, nur weil da eine Nazikneipe ist.

Das haben Sie oft getan?

Das tut jeder, der eine Migrationsgeschichte hat oder offensichtlich links oder Punk ist. Abends oder nachts bin ich da nicht längs gegangen.

Anfang März wurde in einer Kleingartenanlage in Faldera ein Rechtsrock-Konzert verhindert.

Wir hatten dort früher selbst eine Parzelle. Das war dort total schön, Nazis habe ich dort nicht getroffen. Nebenan war eine Familie mit türkischem Hintergrund, es war alles durchmischt. Das zeigt aber, wie nah das alles ist. Die Vorstellung, dass diese rechten Strukturen weit weg sind, ist trügerisch. Es fängt in einer Umgebung an, in der rechte Strukturen toleriert werden oder nicht genügend Widerstand aufgebaut wird. Dann radikalisieren sich die Leute. Wenn wir uns erst damit auseinandersetzen, wenn sich die Leute eine Glatze rasieren oder Springerstiefel anziehen, ist es meist schon zu spät.

Sie waren also oft in der Gartenkolonie?

Ja, musste ich, meine Eltern wollten das. Da hatte ich gar keinen Bock drauf, weil ich Gartenarbeit machen musste. Mit 13 Jahren ist man extrem cool und hat keine Lust, Unkraut zu jäten.

Wieder Neumünster. Inwieweit identifizieren Sie sich mit Stadt und Menschen?

Zu 100 Prozent! Mich regt es jedes Mal auf, wenn schlecht über die Stadt gesprochen wird. Da leben ganz normale Leute, die zum Teil aber krasse Herausforderungen haben. Neumünster wird immer mein Zuhause sein, es ist der Ort, wo sich meine Eltern nach der Flucht das erste Mal wieder zu Hause gefühlt haben.

Sozialministerin Touré: So kann man betroffenen Menschen in kritischen Situationen helfen

Wie sind denn die Menschen?

Bodenständig. Vielfältig. Und beharrlich. Das macht für mich diese Stadt aus. Es gibt dort eben auch schon seit vielen Jahren einen Runden Tisch für Demokratie und Toleranz.

Was kann, was muss Gesellschaft gegen Rassismus tun?

Viele Menschen schauen weg. Entscheidend ist aber einzuschreiten, wenn man rassistische Vorfälle mitbekommt.

Da riskiert man, selbst eins auf die Mütze zu bekommen.

Das stimmt. Man könnte sich aber an die betroffene Person wenden: Kann ich dir helfen? Geht es dir gut? Brauchst du etwas?

Hat Sie ein anderer mal in Schutz genommen?

Als ich mal mit meiner Schwester die Straße in Einfeld entlang gegangen bin, hat uns ein Mann angepöbelt. Wenn man Kind ist, macht einem das richtig Angst. Ein anderer Mann ging dazwischen: „Hör auf, diese Kinder zu beleidigen!“ Das hat gewirkt. Das sind Momente, die man für den Rest seines Lebens nicht vergisst. Man erfährt in diesem Moment: Die Mehrheit ist solidarisch.

Ihr Einwand als Ministerin, dass auf dem Wohnungsmarkt Rassismus herrscht, hat in der Branche für Widerspruch gesorgt.

Das ist oft so. Wenn ich das anspreche, ist der erste Impuls meines Gegenübers Widerstand. Aber wenn mir doch Kommunalverantwortliche sagen, dass sie zwar kein Problem haben, für Ukrainerinnen Wohnraum zu finden, aber für alle anderen Asylsuchenden, dann spreche ich das an, um eine Veränderung zu bewirken.

Haben Sie selbst schon mal auf Wohnungssuche das Gefühl gehabt, wegen Ihrer Hautfarbe nicht zum Zuge gekommen zu sein?

Aber selbstverständlich.

Das sagt einem doch keiner offen.

In diesem Fall war das anders. Eine Bekannte hat zufällig mitbekommen, dass der Vermieter gesagt hat, schwarze Personen lasse er bei sich nicht einziehen.

War das in Neumünster?

Das war in Kiel, ich war bereits Landtagsabgeordnete.