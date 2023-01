Nicht nur Parkplätze werden gesucht

Es gibt keine Parkplätze in der Innenstadt? Wir haben uns einfach mal auf die Suche gemacht. Wer folgt auf Christine Lambrecht? Olaf Scholz ist längst auf der Suche. Deutsch oder dänisch? Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen hat die Suche nach einer Antwort beendet. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“

ein kleiner Ohrwurm für den Rest des Tages gefällig? „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden...“ Die Hymne des leidgeprüften Autofahrers von Herbert Grönemeyer hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber die Debatte um das Thema Parkplätze dreht nach wie vor ihre Runden und sich inzwischen auch gern mal im Kreis - so auch in Kiel, wo die Innenstadt leider an viel zu vielen Stellen mit Leerstand glänzt. Doch droht die Innenstadt zu veröden, weil die Kundschaft wegen fehlender Parkplätze fortbleibt? Oder bleibt die Kundschaft weg, weil das Angebot nicht verlockend genug ist? Mein Kollege Jonas Bickel hat vor diesem Hintergrund einmal versucht, die Debatte vom Kopf auf die Füße zu stellen und sich der Gretchenfrage gewidmet: Stimmt es denn überhaupt, dass man in der Innenstadt sein Auto nirgends parken kann? Seine Reportage liefert die Antwort.

Der Rücktritt von Christine Lambrecht ist ein bisschen so wie ihre gesamte Amtszeit - irgendwie verunglückt. Die Verteidigungsministerin hätte wahrscheinlich gern mit erhobenen Kopf ihr Amt zur Verfügung gestellt und damit ein letztes Ausrufezeichen gesetzt. Doch nachdem ein ganzes Wochenende lang über den Rücktritt geredet worden war, wirkte die glücklose Sozialdemokratin beim heutigen Vollzug wieder einmal wie getrieben. Die Nachfolgedebatte begann bereits am Freitagabend - und so bestand die größte Überraschung vielleicht darin, dass der Kanzler nicht sofort einen Namen nannte. Wobei Olaf Scholz natürlich auch dafür bekannt ist, dass er sich gern mal ein bisschen Zeit lässt.

Die Einbürgerung von Fachkräften ist auch in Schleswig-Holstein erklärtes politisches Ziel. Mit einer könnte es jetzt bald klappen. Claus Ruhe Madsen, der im Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther einen Arbeitsplatz als Wirtschafts- und Verkehrsminister gefunden hat, will Deutscher werden. Der Mann mit dem Bart ist im Herzen Däne und wird das mit Sicherheit auch bleiben. Die doppelte Staatsbürgerschaft wäre aber ein klares Bekenntnis. Das könnte dadurch noch unterstrichen werden, dass Madsen im Rahmen einer öffentlichen Feier in Kiel offiziell eingebürgert wird.

Sie war Kino-legende und Ikone: Gina Lollobrigida - hier während des 69. Filmfestes in Venedig - ist tot. Die Schauspielerin und Künstlerin starb im Alter von 95 Jahren. © Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

