Gleich zwei Tanker mussten am Wochenende im Nord-Ostsee-Kanal nach Problemen mit den Antriebsanlagen Schlepperhilfe anfordern. In Brunsbüttel konnte am Montag die Nordschleuse wieder freigegeben werden. Dort war ein Schleusentor zwei Tage außer Betrieb gewesen.

